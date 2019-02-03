فوائد نط الحبل.. منها مرونة الساق وحرق السعرات

نط الحبل ليست مجرد لعبة طفولة نعشقها ولكنه رياضة مهمة جدا وفعالة للياقتك البدنية وتعد من التمارين الرياضية المفيدة للقلب، ولا تتطلب أكثر من مساحة صغيرة لممارستها، ويحرق البشر حوالي خمس سعرات حرارية لاستهلاك 1 لتر من الأكسجين، وهذا يعني أن التمارين التي تشمل على مزيد من العضلات يمكن أن تزيد من طلب جسمك للأكسجين، مما يسمح لك باستهلاك المزيد من الطاقة وحرق الكثير من السعرات الحرارية.
ووفقا لما ذكره موقع ” acefitness” الأمريكى، فإن نط الحبل لأكثر من 20 ثانية يعرف أنه طريقة رائعة لرفع معدل ضربات قلبك وحرق السعرات الحرارية، ويفضل أن تكون مدة التمرين الكاملة 3 دقائق.
فوائد نط الحبل
1. يمكن أن يزيد نط الحبل من مرونة عضلات الساق السفلية، مما يؤدي إلى تقليل خطر الإصابات في الساق السفلى، ويقوي بشكل منتظم عضلات الساق ويحسن مرونة الأوتار واللفافة المحيطة.
2. نط الحبل يمكن أن يساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية، وهذا لأن نط الحبل ينطوي على تعلم أنماط حركية جديدة، مما يحسن اتصال النظام العصبي بين دماغك، معصميك وعضلات الساق السفلية.
3. نط الحبل يمكن أن يساعد على زيادة شدة التدريبات التي تتناوب بين مجموعات العضلات المختلفة وزيادة معدل ضربات القلب وتقديم فائدة تنفسية قلبية، كما أن إضافة واحدة من فقرات نط الحبل يجعل محموعة تمريناتك شاملة، بالإضافة لحرق أفضل للسعرات الحرارية.
4. الحبل أسهل ما فى التمرين لأنه بسيط ويمكن حمله إينما تذهب لممارسة تمارينك دون توقف فى أى مكان، فلا تدع غرفة تمارين رياضية غير مجهزة تمنعك من ممارسة التمارين الرياضية عند السفر.
5. إمكانية ممارسة نط الحبل كنوع من التمارين الخارجية في المتنزه أو الملعب الذي تفضله، وتحتوي العديد من متنزهات المدينة على مرافق التمارين في الهواء الطلق.
6. نط الحبل هى الرياضة الوحيدة من معدات القلب المنزلية التي تحتاج إليها حقًا، وكل ما تحتاجه للمساحة هو القدرة على التأرجح بأمان للحبال دون المساس بأي أثاث منزلى.
اليوم السابع