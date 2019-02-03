كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > عناوين الصحف > أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019م
الأقسام :

عناوين الصحف

2019/02/03

2019/02/03


أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019م



شارك الموضوع :

أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019م

 

صحيفة الأخبار

* لجنة أمن كسلا تكشف ملابسات وفاة معلم “خشم القربة”

* فرقاء أفريقيا الوسطى يوقعون بالأحرف الأولى اليوم اتفاقاً بالخرطوم

* الدولب: مجانية التعليم في الوضع الحالي أمر مستحيل

 

صحيفة مصادر

* معتز موسى: لم نطالب عون خارجي من أي دولة

* في جولة لـ(مصادر) .. انخفاض ملحوظ في أسعار السكر والزيوت بالأسواق

 

صحيفة التيار

* أزمة الشركة الفلبينية تسبب ربكة في ميناء الحاويات

* إثيوبيا تفجر “مفاجأة جديدة” بشأن سد النهضة

* معتز موسى: الدولة ستنظر الى مطالب الشباب

* المعارضة تتحدى مادورو في ذكرى الثورة البوليفارية

* مدير شرطة كسلا يكشف عن تفاصيل حادثة المعلم المتوفي

 

صحيفة السوداني

* معتز: أتقاضى راتب وزير مالية فقط “وعاوز زول يوريني فسادي شنو”

* “قيادي الوطني” يوجه بمراجعة قانون النظام العام والخدمة الوطنية

* الشرطة توضح ملابسات وفاة معلم داخل حراسات “الأمن” بكسلا

 

صحيفة المجهر

* “عثمان كبر”: “البشير” قاعد ومافي حاجة بتجيهو

* الشرطة تكشف ملابسات وفاة معلم محتجز لدى السلطات بكسلا

 

صحيفة آخر لحظة

* نائب الرئيس: (البشير قاعد ومتحكر ومابتجيهو حاجة)

* كشف ملابسات وفاة مواطن بحراسات الأمن

* رئيس الوزراء: الأوضاع لا تحتمل الكلام العاطفي

 

صحيفة الإنتباهة

* رئيس الوزراء: مستعد للمحاسبة لإثبات أي فساد

* الحكومة: مجانية التعليم حالياً (أمر مستحيل)

* حريق جديد في مشروع حلفا الزراعي

 

صحيفة الدار

* وفد على رأسه شيخ قبيلة المتهم الليبي في قضية شقة شمبات يزور السودان

* نزيل بسجن كوبر متهم بجريمة قتل يشنق نفسه

* نظامي من الشرطة حول وفاة الأستاذ أحمد خير بخشم القربة

* ستة متهمين يواجهون الاتهام بالإرهاب والإتجار ووفاة أم وأبنتها

* اليوم لطلاب الشهادتين: أمتحان الفقه والعقيدة للأساس.. وامتحان التاريخ والدراسات الإسلامية للثانوي

 

 

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.