أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأحد الموافق 3 فبراير 2019م
صحيفة الأخبار
* لجنة أمن كسلا تكشف ملابسات وفاة معلم “خشم القربة”
* فرقاء أفريقيا الوسطى يوقعون بالأحرف الأولى اليوم اتفاقاً بالخرطوم
* الدولب: مجانية التعليم في الوضع الحالي أمر مستحيل
صحيفة مصادر
* معتز موسى: لم نطالب عون خارجي من أي دولة
* في جولة لـ(مصادر) .. انخفاض ملحوظ في أسعار السكر والزيوت بالأسواق
صحيفة التيار
* أزمة الشركة الفلبينية تسبب ربكة في ميناء الحاويات
* إثيوبيا تفجر “مفاجأة جديدة” بشأن سد النهضة
* معتز موسى: الدولة ستنظر الى مطالب الشباب
* المعارضة تتحدى مادورو في ذكرى الثورة البوليفارية
* مدير شرطة كسلا يكشف عن تفاصيل حادثة المعلم المتوفي
صحيفة السوداني
* معتز: أتقاضى راتب وزير مالية فقط “وعاوز زول يوريني فسادي شنو”
* “قيادي الوطني” يوجه بمراجعة قانون النظام العام والخدمة الوطنية
* الشرطة توضح ملابسات وفاة معلم داخل حراسات “الأمن” بكسلا
صحيفة المجهر
* “عثمان كبر”: “البشير” قاعد ومافي حاجة بتجيهو
* الشرطة تكشف ملابسات وفاة معلم محتجز لدى السلطات بكسلا
صحيفة آخر لحظة
* نائب الرئيس: (البشير قاعد ومتحكر ومابتجيهو حاجة)
* كشف ملابسات وفاة مواطن بحراسات الأمن
* رئيس الوزراء: الأوضاع لا تحتمل الكلام العاطفي
صحيفة الإنتباهة
* رئيس الوزراء: مستعد للمحاسبة لإثبات أي فساد
* الحكومة: مجانية التعليم حالياً (أمر مستحيل)
* حريق جديد في مشروع حلفا الزراعي
صحيفة الدار
* وفد على رأسه شيخ قبيلة المتهم الليبي في قضية شقة شمبات يزور السودان
* نزيل بسجن كوبر متهم بجريمة قتل يشنق نفسه
* نظامي من الشرطة حول وفاة الأستاذ أحمد خير بخشم القربة
* ستة متهمين يواجهون الاتهام بالإرهاب والإتجار ووفاة أم وأبنتها
* اليوم لطلاب الشهادتين: أمتحان الفقه والعقيدة للأساس.. وامتحان التاريخ والدراسات الإسلامية للثانوي
الخرطوم (كوش نيوز)