اضرار المشروبات الغازية كثيرة وابرزها زيادة الوزن والتجاعيد

المشروبات الغازية عاليها العديد والكثير من الأقاويل وجميعها ضدها، وتؤكد الكثير من الدراسات الطبية الحديثة والقديمة، والأطباء بجميع تخصصاتهم أنها مضرة علي صحة الإنسان، ولها العديد والكثير من المضاعفات علي المدى البعيد، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أضرار تناول المشروبات الغازية
اضرار المشروبات الغازية
أوضح التقرير المنشور، أن هناك العديد من الأضرار الصحية الناتجة عن الإسراف في تناول المشروبات الغازية، فرغما عن طمعها الجيد واحتوائها على نسبة عالية من السكريات إلا أنها مضرة، ومن ضمن تلك الأضرار التي يصاب بها الجسم، التالي:
-تعمل المشروبات الغازية علي زيادة الوزن، فيصبح جسم الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.
-زيادة نسبة الإصابة بالجلطات في الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية تصبح صديقة لهذا الإنسان الذي يسرف في تناول المشروبات الغازية.
اضرار المشروبات الغازية
-أكدت جميع الأبحاث والدراسات الطبية، علي وجود علاقة بين الأشخاص المصابون بالسرطان، والأشخاص الذين يسرفون في تناول المشروبات الغازية، وهذا يعد دليلا علي أن الاسراف في تناولها يزيد من فرص الاصابة بالسرطان.
-زيادة فرص الإصابة بمشاكل في الكبد كالتليف أو الفشل الكبدين وذلك نتيجة للمواد الكيميائية التي تصنع بها.
-نصحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، علي ضرورة عدم تناول المشروبات الغازية للحامل، لأن الإسراف في تناولها يزيد من فرص ا التشوهات الخلقية للجنين.
-ويرجع احتواء المشروبات الغازية علي مواد ضارة أثناء التصنيع، فهذا يزيد من نسبة تعرض المخ والجهاز العصبي للجسم لعديد من المشكلات الصحية، كالجلطات أو عدم القدرة علي ممارسة أي نشاط أو حتي القدرة علي التركيز.
-هل تعلم أن الإسراف في تناول المشروبات الغازية له دور كبير في ظهور علامات التقدم في العمر؟..نعم هذا ما أكدت عليه العديد من الدراسات الطبية، وأشارت إلي دور هذا المشروب في ظهور الشيخوخة المبكرة.
-من أكثر اجهزة الجسم ضرار نتيجة للاسراف في تناول المشروبات الغازية هي الكلي، والجهاز الهضمي، فنجد أن الأشخاص الذين يتناولون هذا المشروب يعانون من مشاكل بيهم.
-تعرض الأسنان للهشاشة والتكسير، والتسويس، لأن تناولها يتسبب في ذلك.
اليوم السابع