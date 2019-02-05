“صعود مفاجئ” يطيح بهواوي من قمة أسرع هواتف أندرويد

أعلنت تقارير صحفية أمريكية أن صعودا مفاجئا لهاتف ذكي جديد، أطاح بأيقونة “هواوي” الصينية الأحدث من قمة قائمة أسرع هواتف “أندرويد” في تصنيف يناير/كانون الثاني 2019.
ونشر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص تقريرا حول تصنيف “آن توتو” لقائمة أسرع هواتف ذكية تعمل بنظام تشغيل “أندرويد”.
واحتل هاتف شركة “زد تي إي” الصينية الرائدة “نوبيا ريد ماجيك مارس”، للمرة الثانية على التوالي، قمة التصنيف لأفضل هواتف “أندرويد”، بعدما كان متصدرا أيضا لشهر ديسمبر/كانون الأول.
وأطاح هاتف شركة “زد تي إي” للمرة الثانية بأيقونة هواوي الأحدث “هواوي ميت 20″، فيما تأخر هاتف “هواوي ميت 20 برو”، فيما جاء بمؤخرة القائمة هاتف “فيفون يكس إس” بجانب هاتف “آسوس روج”.
ومن المتوقع أن تتغير تلك القائمة بشكل كبير، خلال شهر فبراير/شباط الجاري، بعد إطلاق هواتف عديدة مدعومة بمعالج “سنابدراغون 835”.
سبوتنيك