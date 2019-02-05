عملة مشفرة جديدة عبر “واتسآب”… “فيسبوك” تجهز لمفاجأة مدوية

تجهز شركة “فيسبوك” الأمريكية لما وصف بأنه مفاجأة مدوية بالنسبة لمنصة التراسل الفوري الأشهر التابعة لها “واتسآب”.
وكشف موقع “كريبتوسليت” التقني المتخصص أن فيسبوك تجهز لإطلاق عملة رقمية مشفرة جديدة يتم تداولها عبر “واتسآب”.
وأكدت تقارير صحفية أن فيسبوك أتمت عملية الاستحواذ على شركة “تشاين سبيس” المتخصصة على التعاملات المالية الرقمية، من أجل تطوير تلك العملة المشفرة التي سيتم تداولها عبر واتسآب.
وتعد شركة “تشاين سبيس” إحدى الشركات الرائدة في مجال العقود الذكية اللامركزية، ولديها منظومة مدفوعات خاصة بها قائمة على تقنية “بلوك تشاين”.
وسيدفع هذا فيسبوك من أجل خطو خطوة كبرى في مجال العملات الرقمية.
ولكن المتحدث باسم فيسبوك رفض تأكيد عملية الاستحواذ، واكتفى فقط بتأكيد أنه تم تعيين عدد كبير من موظفي “تشاين سبيس” في شركة “فيسبوك” من دون توضيح طبيعة توظيفهم.
كما ظهر على الموقع الخاص بشركة “تشاين سبيس” إعلان جديد كتبت فيه “قادمون إلى شيء جديد”، من دون أن توضح أي تفاصيل إضافية أيضا.
سبوتنيك