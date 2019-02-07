أطعمة يفضل أن تقدم ساخنة .. فائدتها أكبر بعد الطهي

ندخل كثيرا في نقاش بشأن ما إذا كان من الأفضل تناول بعض الخضراوات نيئة أم مطهية، من دون تقديم مبررات صحية بهذا الخصوص، تثبت صحة فرضياتنا.
لكن الخبراء يؤكدون أن هناك بعض الأطعمة لا بد من طهيها، إما لتسهيل هضمها أو للتخلص مما يعلق بها من جراثيم، أو الاثنين معا، فضلا عن أن طبخ بعض الخضراوات يكون ضروريا بالنسبة للأطفال.
واستعرض موقع “ستاندر ميديا” عددا من الخضراوات التي من المفضل أن تقدم ساخنة أو مطبوخة، نتناول هنا 3 منها.
السبانخ واللفت
هل سبق لك أن رأيت ما يحدث للسبانخ أو اللفت عندما يتم طهيهما؟ إنهما ينكمشان كليا. فهما مليئان بحمض الفوليك والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمواد المضادة للأكسدة.
والسبانخ يصبح أكثر سلاسة خاصة عند قليه مع زيت جوز الهند، وإضافة قليل من الملح والفلفل الأسود المطحون الطازج إليه. وللسبانخ دور كبير في خفض مستويات الكوليسترول.
سكاي نيوز