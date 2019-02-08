اكتشاف أقدم ورم سرطاني في التاريخ

اكتشف العلماء ما وصفوه بأنه أقدم ورم سرطاني في التاريخ، حيث عثروا عليه في عظام سلحفاة عاشت قبل 240 مليون سنة.
ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على تطور الأمراض السرطانية التي عانى ولا يزال يعاني منها ملايين البشر على مر العصور.
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وأوضحت الصحيفة أن الأطباء عثروا على الورم في عظم فخذ السلحفاة، وشبّهوه بساركوما العظم التي تصيب البشر في أيامنا هذه.
وصرحت يارا هريدي، أستاذة العلوم في متحف التاريخ الطبيعي في برلين: بأن هذه الدراسة تقدم أدلة على أن الأورام بدأت بالظهور في فترة مبكرة من العصر الترياسي، وأن السرطان ليس عيبا فيسيولوجيا حديثا، بل هو نقطة ضعف متأصلة في تطوُر البشرية.
يشار إلى أن سرطان العظام يسبب آلاما شديدة، ويتم تشخيص نحو 550 حالة إصابة جديدة بسرطان العظم كل عام في المملكة المتحدة وحدها.
وتعتبر الساركوما العظمية النوع الأكثر شيوعا من سرطان العظام، ويمكن أن يتطور في أي مكان في الجسم، وعادة ما يصيب المراهقين والشباب.
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