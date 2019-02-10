الليلة.. القمر يقترب من المريخ في ظاهرة فلكية نادرة ترى بالعين المجردة

أكد المهندس ماجد أبو زهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أنه يرصد اليوم الأحد، بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس وبداية الليل وقوع القمر بالقرب من كوكب المريخ في ظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.
وأوضح أبو زهرة أنه بجانب المريخ سيقع كوكب أورانوس، ولكنه سيكون خافتا وغير مرئي للعين المجردة، لذلك يفضل استخدام المنظار الثنائي أو تلسكوب صغير لرؤيته.
وأضاف أن كوكبي المريخ وأورانوس في الوقت الحالي قريبين من بعضها البعض في قبة السماء، وعند توجيه المنظار نحو المريخ سوف يظهران في نفس مجال الرؤية، بالإضافة إلى النجم “اوميكرون بيسكوم”، وهذه الأجسام الثلاثة سوف تصنع مثلث سماوي جميل يمكن مشاهدته أيضا من خلال المنظار.
وتابع: يظل المريخ بالقرب من اورانوس خلال الأسبوع المقبل، وهي فرصة مثالية لاستخدام المريخ لتحديد موقع اورانوس.
بوابة فيتو