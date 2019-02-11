بشرى سارة لأصحاب الحميات الغذائية… الأرز والمكرونة والبطاطس مسموح بها

اعتاد الغالبية على تجنب تناول الأرز، وذلك لاعتقاد راسخ لديهم بأنه عامل أساسي في زيادة الوزن، حتى كشف خبير تغذية مؤخرا عن مفاجأة غير متوقعة.
وأكد خبير التغذية، كريم جمال، أنه في الإمكان تناول الأزر، أثناء اتباع الحمية الغذائية، ولكن بشرط أن يتم تناوله بعد يوم واحد من إعداده، بحسب موقع “الكونسلتو”.
وشرح جمال، وهو عضو الجمعية المصرية للتغذية، أن حفظ الأرز في الثلاجة، لمدة تتراوح بين 12 و24 ساعة، يساهم في تقليل السعرات الحرارية به لنسبة تصل إلى 50%.
وأكد خبير التغذية، أن تبريد الأرز يساعد في تغيير نوع النشويات الموجودة في الأرز من معقدة لنشويات مقاومة للهضم، وبالتالي تساعد على تنظيف الجهاز الهضمي من بقايا الطعام المتراكمة فيه، ما يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي والقولون، فيعمل على وقاية الشخص من اضطرابات القولون والجهاز الهضمي، فضلا عن تقليل سعراته الحرارية بنسبة 50%.
وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، كريم جمال، أن النشويات المقاومة للهضم، تساعد على ضبط مستوى السكر في الدم، فلا يرتفع بنسبة مرتفعة بعد تناول الطعام، ولا ينخفض في الوقت نفسه، وبالتالي فهو اختيار ملائم لمرضى السكري.
وأكد أن هذه الطريقة مناسبة لباقي أنواع النشويات كالمكرونة، والبطاطس، موضحا أنه يمكن طهيها وتبريدها، وتناولها في اليوم التالي لتقليل سعراتها الحرارية.
سبوتنيك