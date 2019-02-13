تراجع توزيع الصحف السودانية.. الانتباهة في المرتبة الأولى والسوداني في الثانية

تراجع توزيع الصحف الورقية في السودان، بانخفاض وصل إلى 23 مليون نسخة خلال العام الماضي. وأعلن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات خلال مؤتمرٍ صحفي يوم (الأربعاء)، عن تراجع توزيع الصحف في السودان من 59 مليون نسخة في العام 2017 إلى 36.424 مليون نسخة في العام 2018م .
وبلغ عدد المطبوع الكلي للصحف السودانية 59 مليون نسخة، بات يوزع منها 36 مليون نسحة.
وأوضح الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات عبد العظيم عوض، أن عدد الصحف العاملة بصورة منتظمة وصل إلى (37) صحيفة .
واعتبر عوض أن الظروف الاقتصادية من أسباب تراجع توزيع الصحف فضلاً عن عوامل أخرى تتعلق بالمحتوى الصحفي واتجاهات الصحيفة نفسها، واعتماد المواطنين على المواقع الالكترونية.
وقال إن 80% من الصحف يتم توزيعها داخل العاصمة، مبدياً أسفه على توقف بعض الصحف مثل “الأيام والصحافة والقرار” واصفاً ذلك كتوقف حياة الإنسان .
وحلت في المرتبة الأولى من الصحف السياسية بحسب الإعلان الرسمي اليوم، صحيفة الانتباهة بتوزيع 13-14 ألف نسخة في اليوم.
فيما حلت في المرتبة الثانية صحيفة السوداني، ثم المجهر السياسي، التيار والصيحة.
وفي الصحف الرياضية حلت سوكر في المرتبة الأولى.
الخرطوم: باج نيوز