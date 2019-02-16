ولايات السودان.. النيل الأبيض في أسبوع

معتمد السلام حامد علي محمد لـ(السوداني):
تنتظم المحلية مشروعات زراعية بتمويل هولندي
كونا لجنة لحل مشكلات المسارات لمنع الاحتكاكات
أكثر من ١٥٠ألف لاجئ يقيمون بالمحلية
معتمد السلام حامد علي محمد قال إنه يسعى لبذل مجهوداته للنهوض بالمشروعات الزراعية بالمحلية، في ظل وجود العديد من المشكلات بالمحلية خاصة بعد انفصال الجنوب لقلة المراعي والدخول في الأراضي الزراعية مما سبب الكثير من الاحتكاكات نتجت عنها حوادث فقدت فيها الأرواح مما صعب من مهمته كمعتمد.. (السوداني) سعت إليه لمعرفة روشتته لتصحيح الأوضاع.
• كيف ترى أوضاع محلية السلام باعتبارها محلية حديثة وحدودية؟
بالفعل هي من المحليات الحديثة والحدودية مع دولة جنوب السودان.. أوضاع المحلية مستقرة على الرغم من وجود أكثر من ١٥٠ألف لاجئ بالمحلية، لكننا نستطيع القول إن الحدود آمنة، بفضل وجود قوات من الشرطة للوقوف على أمن اللاجئين.
• حدد المعوقات التي تواجه المحلية بفعل وجود اللاجئين؟
من أكبر المعوقات في الفترة الأخيرة ضعف الخدمات المقدمة من المنظمات خاصة في جانب صحة البيئة والغطاء النباتي.
• الملاحظ غياب الاستثمار في المحلية؟
على العكس هناك التجربة الهولندية.
• وما هي تفاصيل هذه التجربة؟
هنالك نهضة زراعية تنتظم المحلية وذلك بتأهيل مشروعات في مساحة ١٥ألف فدان لصالح المجتمع المستضيف بالمحلية عبر السفارة الهولندية عبر البرنامج الإنمائي، بالشراكة مع معتمدية اللاجئين وقامت السفيرة بزيارة المحلية وقدمت المعدات الزراعية وذلك لعدد ٥ مشروعات وهي مشروعات السعادة-الرديس-الكشافة- جوري، في مساحة ١٥ألف فدان لزراعة الحبوب والخضروات بالإضافة إلى القطن.
كما أن هناك خطة المحلية لإعادة هيكلة المساحات الزراعية وعمل رسم مساحي لعرضها للاستثمار، وذلك في امتدادات النعيم -أم جلالة -الكويك لأن المحلية بها ٢٠مشروعاً مروياً و٤١مشروعاً زراعياً.
• نسمع ضجيجاً ولا نرى طحيناً خصوصاً في الرديس وغيرها؟
حقيقة التعاقدات الاستثمارية في الرديس وسابينا، تضررت وذلك لعدم دخولها دائرة التنفيذ خلال كل هذه الفترة، مما جعل هناك غبناً من المزارعين تجاه هذه الشراكات لأن هنالك ٢٥٠ألف فدان المستغل منها ١١٧ألف فدان فقط، بينما أكثر من ٢٢٠غير مستغل وهي مساحات كبيرة زراعتها سوف تغير الخارطة الاقتصادية ليس بالولاية بل بالسودان .
• وماذا عن مشكلة المخارف والمسارات التي أفرزت مشكلات عديدة بالمحلية ؟
بالفعل هناك مشكلة حقيقية خاصة بعد انفصال الجنوب ورجوع الثروة الحيوانية التي لم تجد المراعي وظهرت مشكلة دخول الحيوانات في الأراضي الزراعية، وبسبب الاحكاكات فقدنا الأرواح.
المحلية وضعت خطة تمثلت في جانب الثروة الحيوانية لأن بالمحلية ١٦مليون رأس بها ٢٤مخرفاً زائداً 4مسارات علاوة على النزل والمشارب. بعد الانفصال ظهرت الحاجة إلى المراعي. وهذا يتطلب منا إعادة تخطيط هذه المشاريع حتى تتوفر المساحات للرعي لضمان وجود الثروة الحيوانية. ومعلوم أن الحيوانات في الخريف لا تستطيع التواجد لوجود الحشرات الضارة هنالك لذلك هي مجبرة أن تأتي للمحلية لتصل في الصيف لذلك سوف تقلص الأراضي الزراعية لإعادة التخطيط لفتح المسارات وتعويض أصحاب الحيازات السابقة .
*وكيف يمكن الاستفادة من هذه الثروة ؟
للاستفادة القصوى من هذه الثروة في إحداث أثر اقتصادي للاقتصاد الكلي من إنتاج الألبان واللحوم والجلود وغيرها وللاستفادة من القيمة المضافة قمنا بإنشاء مصانع، إضافة إلى تحسين النسل وتقديم الجودة على الكمية.. وشركة زادنا بادرت بإنشاء مصانع للألبان والآن في المراحل الأخيرة في منطقة الراوات والزليط.
* على ذكر الراوات حدثنا عن حقول البترول والإنتاجية ؟
حقل الراوات يقع في منتصف المحلية في حدود ٤٠ك شمالاً، وهو يجاور منطقة العكف وما يزال العمل مستمراً وبصورة طيبة، ويؤكد المختصون أنه يبشر بإنتاجية عالية تصل إلى حوالي ١١٠براميل في اليوم يزداد بالتدريج ومن جانبنا هيأنا كل الظروف.
قالوا وقلنا
*قال والي النيل الأبيض أبوالقاسم بركة إن الزراعة ستكون مصدر اهتمامه.. منذ مجيئه يتحدث عن الزراعة وظهر في احتفال الدفاع الشعبي وهو يمتطي (التراكتور) في إشارة للاهتمام بالزراعة وتحدث في أكثر من فعالية عن الزراعة .
*قلنا إن الزراعة هي عماد الاقتصاد ومورد اقتصادي والولاية تملك كل المقومات والتحدي الأكبر في تشغيل مشروع الملاحة.
* قالت وزيرة الصحة زينب النموري إن الصحة ستجد كل الاهتمام والمتابعه لتقديم خدمة علاجية للمواطن.
*قلنا إن الوزارة إذا لم يكن على رأسها طبيب يعرف كل مشكلات لن تجد الاهتمام ولا المتابعة وستظل مستشفيات الولاية تفتقر إلى الشاش والقطن.
بورصة الأخبار
* نقل التقانة والإرشاد تنظم مدرسة للمزارعين بقرية حجر عسلاية
نظمت إدارة نقل التقانة والإرشاد بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية مدرسة للمزارعين بقرية حجر عسلاية بمحلية ربك ضمن برنامج رفع الإنتاجية لمحصول القمح بحضور مديرة نقل التقانة والإرشاد فاطمة أحمد عبدالكريم ومنسق برنامج الحلول الزراعية المتكاملة أحمد عوض إلى جانب ممثلي شركة التأمينات المتحدة.
وتستهدف المدارس تمليك المزارعين الحزم التقنية التي تعمل على رفع الإنتاجية وأشارت مديرة إدارة نقل التقانة والإرشاد فاطمة عبدالكريم إلى ضرورة إرشاد المزارعين لرفع الإنتاجية لمحصول القمح الذي يعد من المحاصيل الغذائية المهمة والتي تعتمد على الأصناف المستخدمة في الزراعة فيما أكد ممثل شركة التأمينات المتحدة أحمد عوض أهمية التأمين الزراعي في تقديم الحلول للمزارعين وتأمين المحصول.وأكد المزارعون بالمدرسة أهمية تطبيق الحزم التقنية في رفع الإنتاجية .
الجمعية العمومية لاتحاد الشباب تختار منتصر بلول رئيساً
عقد الاتحاد الوطني للشباب السوداني بولاية النيل الأبيض مؤتمره الثامن بحضور ممثل والي النيل الأبيض صديق المرير وعدد من ممثلي الأحزاب ووفد المركز ومعتمد محلية كوستي.
وأشاد ممثل الوالي بالدور الكبير للشباب ودعمهم لبرامج الدولة، مؤكداً اهتمام حكومة الولاية بكافة برامج الشباب وتوظيفها لدفع حركة التنمية بالبلاد. وأضاف: للشبابدور فاعل في العمل الثقافي والاجتماعي ومساهمة فاعلة في برامج الإنتاج والإنتاجية، داعياً الشباب لوحدة الصف والتكاتف لنهضة البلاد.. هذا وتم خلال المؤتمر انتخاب منتصر بشير عثمان بلول رئيساً للاتحاد لدورة جديدة.
رئيس هيئة البراعم والناشئين يصدر قراراً بتكوين لجنة لمحلية أم رمتة
عملاً بأحكام المادة 20 من النظام الأساسي لهيئة البراعم والناشئين بولاية النيل الأبيض أصدر رئيس الهيئة عكرمة محمد أحمد صديق القرار رقم (3)لسنة 2019 بتكوين لجنة تسييرية لهيئة البراعم والناشئين بمحلية أم رمتة برئاسة رحمة الله الجزولي محمد عثمان والجيلي المكاشفي البشير نائباً، الصديق حامد يوسف سكرتيراً، عبد المنعم محمد البشير أميناً للمال، إدريس أحمد البدوي للجنة التدريب، مهند قنديل موسى محمد للجنة التحكيم ماريا طه محمد حامد ممثلاً للمرأة، وعضوية حسام الدين حسن المدني، حسن فضل الله عيد الله، عوض الجيد فضل المولى بلوله.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في تكوين الروابط على مستوى المحلية وتسجيل الفرق والروابط وتسيير النشاط على مستوى المحلية والتحضير لعقد الجمعية العمومية وعلى الجهات المعنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.
أسرار
* يدور الهمس عن تشكيل وشيك بحكومة الولاية، وهنالك إرهاصات ببقاء وذهاب للمعتمدين الذين لم يقدموا خدمات في محلياتهم وكانت هنالك صراعات عنيفة في محلياتهم.
* تم ترشيح وزير لوزارة ظلت خالية في التشكيل السابق يدور همس أن المسؤول الأول يريد هذا المنصب خالياً من وزير ويكتفي بالمدير العام رغماً عن أن الوزارة من نصيب حزب آخر مشارك .
صحيفة السوداني.