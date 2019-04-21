سوار: معتدون حاولوا قتلي بالمطار

روى السفير، الوزير الأسبق بحكومة الإنقاذ حاج ماجد سوار، تفاصيل الإعتداء عليه من قبل مجموعة بمطار الخرطوم ليلة أمس .
وإتهم سوار المجموعة التي إعتدت عليه بأنها كانت تريد قتله، ونفى بشدة محاولته لهروب، ونوه سوار الى أن أسمه لم يدرج ضمن قوائم المحظورين من السفر .
وأضاف وبحسب صحيفة آخر لحظة، إنه كان في رحلة عودة للإمارات بعد إنتهت إجازته، وأنه أكمل إجراءات السفر، بصالة المغادرة مثل أي مواطن، وتابع: إلا أنه تفاجأ بالهجوم وتلقى أكثر من مائة لكمة على رأسه، وأكد أنه سوف يتخذ إجراءات قانونية ضد الذين إعتدوا عليه .
الخرطوم (كوش نيوز)
8 التعليقات
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تسقط بس
2019/04/21 at 1:24 م (UTC 2) رابط التعليق
دي الاخبار التي تشرح الصدر
كان راجل امرق الشارع
تسقط بس
2019/04/21 at 1:32 م (UTC 2) رابط التعليق
الشعب يطالب باعدام جميع قيادات المؤتمر الوطني
Moh
2019/04/21 at 1:52 م (UTC 2) رابط التعليق
تستاهل
حامد امين الزين
2019/04/21 at 8:48 م (UTC 2) رابط التعليق
حاج ماجد كوز قليل الادب انت لما كنت طالب قليل الاحترام ضربت بروفيسور في االقانون كف في جامعة الخرطوم ولا تحسبن الله بغافل عما يعمل الظالمون
Ghana
2019/04/22 at 5:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
احتسب يا اخ سوار اعتبر الكفوف و البنيه دي من باب الجهاد كنتو بتضربوا بالسيخ و الرصاص
ابو خالد الدمام
2019/04/22 at 9:01 ص (UTC 2) رابط التعليق
انت بالذات تستاهل الذبح .. اذكر لمن كنت المسئول وللاسف عن جهاز المغتربين والناس عالقة في ميناء سواكن وتقطعت بهم السبل استنجدوا بيك حتى انك رفضت تتكلم وقفلت التلفون في وجهم ايها الحقير … العدالة حتاخد مجراها ولابد من القصاص من امثالك
Moh
2019/04/23 at 10:00 ص (UTC 2) رابط التعليق
نسيتو السيخ والمعركة الدموية في جامعة الخرطوم سنة 90 وكركم مسجد جامعة الخرطوم ؟؟؟ إلى مزبلة التاريخ إلى غير رجعة قال قال طالع مسافر أقعد وين ماش الله لا عادكم ولا عاد خلقكم يا مبدلين ؟؟؟ خليهم يدوسوكم دوس إذا حصلوكم في أي ملف ما في زول يرفعكم بني وكفيت كما تدين تدان
محمد احمد
2019/04/24 at 11:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
مائة لكمة بس
والله هذا تقصير من الجماهير المحتشدة
انت تحديدا كنت ضابط امن
تتذكر كيف كنت تلكموا الناس المعتقلين
تتذكر كيف كنت تذلوهم
تتذكر كيف كنت تعاملون النساء المعتقلات ، التي يحرم الدين اعتقالهن ، وضربهن وتحرم الاخلاق السودانية معاملتهن معاملة سيئة وتحرم الرجولة اهانتهن
مائة لكمة بس
هل تذكر كيف فعلتوا بأستاذ احمد الخير
ماذا لو فعلوا بك بمثل ما فعلوا به وفى باحة المطار وجردوك من ثيابك وفنقسوك وادخلوا في دبرك العمود الذى في باحة المطار وجعلوك عرضة للغاشى والماشى وعورتك تقبح وجه التاريخ
مائة لكمة بس
أيها المعتوه المريض
لكى تعرف قيمتكم وانتم خارج السلطة ، انتم مجرد قاذورات تركلها ارجل الناس
مائة لكمة بس يا للحسرة .