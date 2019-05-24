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بيانات ووثائق

2019/05/24

2019/05/24


الحزب الشيوعي وحزب المؤتمر السوداني بعد نقاش عميق وشفاف يصدران بيان مشترك



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بيان مشترك
عقد الحزب الشيوعي السوداني و حزب المؤتمر السوداني اجتماعا مشتركا بدار الحزب الشيوعي مساء اليوم 23/5/2019م , تطرق فيه الطرفان الي الموقف السياسي الراهن و مسار الحراك الوطني الماثل و ما انتهت اليه المفاوضات الأخيرة بين قوي اعلان الحرية و التغيير و المجلس العسكري الأنتقالي , وبعد نقاش عميق و شفاف سادته روح العمل المشترك توصل الطرفان الي الأتي :

· التاكيد علي الألتزام بالمواثيق المشتركة التى وقع عليها الطرفان في اطار العمل المشترك سواء أكان ذلك ضمن قوي الأجماع و نداء السودان و أخيرا تحالف قوي اعلان الحرية و التغيير .

· امن الطرفان علي المكتسبات التي تحققت من خلال جلسات التفاوض السابقة بين وفد قوي اعلان الحرية و التغيير و المجلس العسكري الأنتقالي حول هياكل السلطة الأنتقالية و اختصاصاتها المختلفة بالإضافة إلى أجل الفترة الانتقالية المحدد بثلاث أعوام.

· اكد الطرفان علي الاتفاق الكامل علي مدنية السلطة و مؤسسات الحكم الانتقالية

· فيما يتعلق بالتفاوض حول التمثيل داخل مجلس السيادة اكد الطرفان علي التمسك باغلبية مدنية و تمثيل عسكري.

· اكد الطرفان علي تمسكهم بالتفاوض كخيار لانجاز مطلوبات الثورة و نسب التمثيل في المجلس السيادي.

· يتطلع الحزبان لاستجابة المجلس العسكري لتطلعات و امال الشعب السوداني المعقودة علي حكومة مدنية.

· امن الطرفان علي حشد و تعبأة الطاقات الوطنية و تسيير المواكب و استمرار التوقيع علي دفتر الحضور الثوري تمهيدا للعصيان المدني و الأضراب السياسي الشامل وقتما يسد الافق امام الحل التفاوضي.

· اكد الطرفان علي استمرار المشاورات و العمل المشترك بينهم فيما يحقق طموحات و احلام شعبنا في دولة المواطنة و الحرية و التغيير.

· اكد الطرفان علي حرصهم الكامل في وحدة قوي اعلان الحرية و التغيير.

· تناول الطرفان الأداء الأعلامي لقوى الحرية و التغيير و اتفقا علي معالجة كل السلبيات التي سادت في الفترة الماضية و علي ضرورة وحدة الخطاب السياسي بما يعزز وحدة قوي اعلان الحرية و التغيير.

الماحي محمد سليمان

الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني

طارق عبد المجيد
الحزب الشيوعي السوداني

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1 التعليقات

      1. 1
        هجوووم كاااسح

        2019/05/24 at 4:37 ص (UTC 2) رابط التعليق

        لسه يعني الموتمر ما باعكم وما قبض ؟
        ف كلام انو حادخلو الدقير والصادق الرئاسي واكونو حكومه بدون تشريعي واعملوا نائمين من البقيه
        رايكم شنو؟
        بقول انا فكره سديده عبقريه تب!

        بسال بس!
        عسكريه بس!

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