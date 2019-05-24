نداء السودان: ندعو قوى الحرية والمجلس الانتقالي الى استدعاء ميراث شعبنا فى الحكمة والبصارة لتجاوز المزالق المدلهمة

بسم الله الرحمن الرحيم
*نداء السودان*
*بيان حول الوضع السياسي الراهن*
إستشعارا لمسؤلياتنا تجاه شعبنا، يود نداء السودان أن يؤكد على الموقف الآتى حول الازمة السياسية الراهنة:
١) إن المطالب التى طرحتها الثورة، و تبلورت فى إعلان الحرية و التغيير، و مهرت بدماء الشهداء، مشروعة و مستحقة ناضل من اجلها نداء السودان – اكبر التحالفات السياسية- مع القوى الاخرى.
٢) حققت الثورة عبر التفاوض مكتسبات فى غاية الاهمية تمثلت فى الاتى:
أ) إعتراف المجلس العسكرى الانتقالى بقوى الحرية و التغيير ممثلا رسميا و شرعيا للثورة.
ب) تشكيل مجلس وزراء مدني بواسطة قوى الحرية و التغيير.
ج) حصول قوى الحرية و التغيير على اغلبية ٦٧% من السلطة التشريعية.
د) الاتفاق على تكوين مجلس سيادي بصلاحيات مجلس السيادة في نظام برلماني.
هذه مكتسبات كبيرة و مهمة و تشكل السلطة الحقيقية يجب الحفاظ عليها و عدم التفريط فيها.
٣) إن الخلاف حول رئاسة و تشكيل المجلس السيادى يمكن تجاوزه عبر الحوار و التفاوض و تغليب المصالح الوطنية العليا .
٤) إن بلادنا تواجه تحديات جسيمة فيما يختص بالخيارات السياسية الحالية و المستقبلية، و من واقع تجربتنا الطويلة نعلم تماما خطورة تلك التحديات، و لذلك يجب تقديم مصلحة البلاد و استقرارها يجب على كل أمر آخر.
يدعو نداء السودان شركاءه فى قوى الحرية والتغيير و المجلس العسكري الانتقالي الى استدعاء ميراث شعبنا الثري فى الحكمة و البصارة لتجاوز المزالق المدلهمة، كما نثق أن تجربة شعبنا النضالية المتميزة كافية لتجاوز إنسداد الأفق الحالى.
المجد والخلود لشهدائنا وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين
المجد والخلود لشهدائنا وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين
نداء السودان
٢٤ مايو ٢٠١٩