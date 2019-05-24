السودان .. قوى الحرية والتغيير تدعو للإضراب يومي ‏الثلاثاء والأربعاء 28 و29مايو 2019

قوى إعلان الحرية والتغيير
جدول الفعاليات الثورية من أجل تَسلُم مقاليد الحكم من قبل السلطة المدنية الانتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير
شعبنا الأبي،
نحييكم وأنتم تصيبون المجد كفوفاً مجتمعة وكثيرة، فلن يصيب المجد كف واحد، وما بيانات التأييد والالتزام بتنفيذ الإضراب العام إلا لإماطة الأذى عن طريق الثورة ودفع عجلتها وفق مبدأ القيادة الجماعية الذي رفعناه شعاراً ونريد أن نطبقه عملاً.
شعبنا العزيز نبلغكم بأن دفتر الحضور الثوري قد رُفع تمامه للثوار بإتجاه التحضير للإضراب السياسي والعصيان المدني، وهو عمل مقاوم سلمي أُجبرنا على المضي فيه والتصميم على إنجازه بقوة الشعب وضمير مواطنه اليقظ. في هذه اللحظة من عمر البلاد لم يعد هناك مناص من استخدام سلاح الإضراب العام لتقويم مسار الثورة واستكمال ما بدأ من مشوار، فأهداف الثورة واضحة وإنجازها دين في الرقاب واجب السداد.
السبت ٢٥ مايو ٢٠١٩:
– إطلاق حملة مناقشات ولقاءات قيادات الحرية والتغيير فى الميدان ومع المجموعات المختلفة خارج الميدان
– مخاطبة المعتصمين عبر المنابر الميدانية حول جدول التصعيد التدريجي ولماذا
– مواكب الأحياء والمناطق فى العاصمة القومية والأقاليم للإعلان عن الإضراب السياسي وجدول الفعاليات
– إطلاق حملة خيمة العصيان داخل الأحياء والمناطق فى العاصمة القومية والأقاليم
الأحد ٢٦ مايو ٢٠١٩:
– إطلاق نداء تشكيل لجان الإضراب داخل المؤسسات والشركات والقطاعات المهنية والحرفية
– عمل دعائي داخل المؤسسات والشركات والقطاعات للإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٨ و٢٩ مايو ٢٠١٩
– مواصلة حملة التوقيع على دفتر الحضور الثوري
– مواكب لجان الأحياء بالعاصمة القومية والمدن إلى القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وغيرها من سوح الاعتصام بالأقاليم، والدعوة للإضراب السياسي يومى الثلاثاء والأربعاء ٢٨ و٢٩ مايو ٢٠١٩ تحت شعار السلطة المدنية
الاثنين ٢٧ مايو ٢٠١٩:
– مواصلة التوقيع على دفتر الحضور الثوري وحملة بناء واستكمال بناء لجان الإضراب داخل المؤسسات والشركات والقطاعات المهنية والحرفية
– عمل دعائي داخل المؤسسات والشركات والقطاعات للإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 مايو 2019
– مواصلة حملة خيمة العصيان والعمل الدعائي لإضراب الثلاثاء والاربعاء والعصيان المدنى
الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠١٩:
– بداية الإضراب من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية
– مواصلة العمل الدعائي للجان الإضراب ولجان الأحياء للإضراب والعصيان المدني
الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠١٩:
– مواصلة الإضراب السياسي لمدة يومين والاتجاه لميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم
– تفعيل خيمة العصيان داخل الأحياء واختيار اللجان التمهيدية للعصيان المدني
الخميس ٣٠ مايو ٢٠١٩
– الإعلان عن رفع الإضراب
– مواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية والأقاليم
قوى إعلان الحرية والتغيير
٢٤ مايو ٢٠١٩