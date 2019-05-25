السودان: إجراء أول عملية زراعة كلى بمركز الشهيدة د. سلمى

شهد مركز د. سلمى لأمراض الكلى بالخرطوم إجراء أول عملية زراعة كلى وبتنسيق متكامل ومحكم بين وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى وجامعة الخرطوم ممثلة في مركز د. سلمى .
وأجرى العملية فريق طبي من الجراحين برئاسة د. نزار زلفو مدير المركز ود. سارة الأمين رئيس قسم الباطنية.
من حانبه؛ أشاد البروفيسور كمال الزاكي؛ عميد كلية الطب جامعة الخرطوم بالمركز بالجهود المبذولة والتنسيق المحكم مع الصحة الاتحادية، معتبرا أن ذلك يسهم في ترقية وتطوير الأداء الطبي والذي يصب في مصلحة المرضى .
الخرطوم 25-5-2019م (سونا)