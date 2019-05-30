تنسيقية الثوار السودانية – بيان
إبتدر اليوم وفد تنسيقية الثوار السودانية برئاسة الدكتورة/ رحاب عبد الرحيم الاجتماعات بالاحزاب والتيارات السياسية والحركات المسلحة بالبلاد وتم اللقاء مع الأمين العام لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون الدكتور/ محمد الجزولي ،،،
شرح وفد تنسيقية الثوار السودانية للسيد الجزولي رؤيتهم الوطنية للخروج من الازمة الحالية في البلاد ودعوة التنسيقية لتفويض المجلس العسكري الإنتقالي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لادارة الدولة الي وأن تركز جميع الاحزاب المختلفة بدون اقصاء والحركات المسلحة والمجموعات الثورية الشبابية والسياسية للقيام بالتالي:
o المصالحة الوطنية الشاملة 2019:-
أن الفرصة المتاحة الان في السودان هي فرصة عظيمة قد لا تتكر مرة اخري وعلي كافة القوي السياسية بالشراكة مع المجلس العسكري الانتقالي أن تتغلب عليهم روح الوطنية وعلي الشارع العام والقوي العظمي السودانية وهم (الشباب) أن يكون وعيهم كبير ومسئول فهم من صنعو الثورة وهم قادتها الميدانيين،،، وليعلم الشباب أنه بدون العمل علي القيام بمصالحة وطنية شاملة لن يكون من الممكن بناء الدولة السودانية علي اساس متين يتيح الحريات العامة وسيادة القانون من خلال جمع كل القوي السياسية السودانية والحركات المسلحة بلا استثناء لأي جهة للاتفاق حول المرحلة المقبلة وبرامج بناء الدولة والثوابت الوطنية.
o الفترة الإنتقالية 2020 – 2021م:-
المجلس السيادي الانتقالي:-
• أن يكون المجلس السيادي الانتقالي برئاسة الفريق اول/ عبد الفتاح برهان ويتكون مناصفة (50% المؤسسة العسكرية) و (50% رموز سياسية مدنية)، تمثل قيادات سياسية مشهورة تمثل كافة الطيف السياسي السوداني وتعبر عنهم أدناه مقترحنا للشخصيات السياسية التي تمثل كافة الطيف السياسي السوداني:-
o رئيس حزب الأمة القومي – نائباً للمجلس السيادي.
o رئيس الحزب الشيوعي السوداني – عضواً
o رئيس حزب المؤتمر السوداني – عضواً
o رئيس حركة العدل والمساواة – عضواً
o رئيس الحركة الشعبية – عضواً.
o رئيس حزب المؤتمر الشعبي – عضواً.
o رئيس حزب الإصلاح الآن – عضواً.
o رئيس الحزب الاتحادي الاصل – عضواً
• الغرض الاساسي هو تمثيل المجلس السيادي سياسياً بالرموز السياسية السودانية التي تمثل كافة الطيف السياسي السوداني من (اسلاميين ، شيوعيين ، علمانيين ، انصار ، اتحادييين ، صوفية). بدون مراعاة الي الاحزاب التي لا تمثل وزناً واهدافها نفس الاهداف للاحزاب أعلاه.
• ننصح بعدم استبعاد حزب المؤتمر الوطني في العملية السياسية (المصالحة الوطنية الشاملة)، حتي لا يتم اقصاء ابناء الوطن ويكونو معارضة خارج النظام السياسي الذي نريد ان نؤسسه جميعاً.
حكومة تصريف الأعمال:-
• أن تتكون حكومة تصريف الاعمال من كفاءات وطنية بدون اي انتماءات حزبية، ويمنع لاي مسئول فيها ممارسة اي نشاط سياسي يخدم فئة معينة او تنظيم معين.
تشكيل المفوضية القومية للانتخابات:-
• أن يكون رئيس المفوضية شخصية وطنية مهنية لا علاقة له باي احزاب او انتماءات سياسية او تنظيمية وموظفي المفوضية مهنيين تماماً، وتدير المفوضية الانتخابات للدورة البرلمانية التاسيسية لإعداد الدستور الدائم للبلاد، والانتخابات البرلمانية للفوز بمقاعد البرلمان.
الدورة البرلمانية التاسيسية 2021 – 2022:-
• أن يتم عقد انتخابات برلمانية من نواب من الشعب ومن كافة الاحزاب والحركات المسلحة بلا استثناء لأي جهة وبدون اغلبية ديناميكية داخل البرلمان لأي مجموعة بعينها حيث ان الدورة التاسيسية لإعداد الدستور الدائم للبلاد يشترط أن يكون المترشحين فيها أهل اختصاص في شتي مجالات الحياة مع ضرورة تواجد الرموز السياسية للاحزاب والحركات المسلحة المختلفة اعضاء في الدورة التاسيسية البرلمانية لإعداد الدستور الدائم للبلاد.
الانتخابات النيابية للفوز بمقاعد البرلمان
• بعد انتهاء آجل الدورة التاسيسية لإعداد الدستور الدائم للبلاد يتم فوراً عقد انتخابات برلمانية للفوز بمقاعد البرلمان والحزب صاحب الغالبية في مقاعد البرلمان يسمي رئيس الوزراء منه، ورئيس الوزراء يشكل الحكومة بالتشاور مع الاحزاب الفائزة بمقاعد البرلمان وتوزع الحقائب الوزارية علي الاحزاب حسب حجمها داخل البرلمان.
• رئيس البرلمان السوداني يتم اختياره من داخل الدورة البرلمانية المنتخبة.
رئيس الجمهورية
• السودان بلد مختلف الاعراق والانتماءات السياسية والإيدلوجية وأي جهة تكون مسيطرة علي الحكم ترغب في تثبيت حكمها لمجموعتها وهذا معلوم لدي كافة السودانيين، لذا من الافضل أن يكون منصب رئيس الجمهورية دوماً من الجيش (منصب سيادي فقد بدون أي دور تنفيذي) لحماية الدستور الذي تواثق عليه الجميع.
رئيس البرلمان
• وهو اعلي سلطة تشريعية في البلاد ويمثل السلطة التشريعية بكل مكوناتها المختلفة وينتهي آجل رئيس المجلس التشريعي بانتهاء آجل الدورة البرلمانية.
رئيس الوزراء
• يتم اختيار رئيس الوزراء من الحزب صاحب الغالبية في مقاعد البرلمان بعد انعقاد انتخابات نيابية للفوز بمقاعد البرلمان للتنافس في منصب رئيس الوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية للاحزاب حسب حجمها في البرلمان.
* اتفق الامين العام لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون علي كل النقاط المذكورة أعلاه في الرؤية الوطنية ، لتنسيقية الثوار السودانية ، مع ملاحظته فقط علي نقطتين تحتاج الي مزيد من التوضيح والتعديل وهي الرموز السياسية والحركات المسلحة المشاركة في مجلس السيادة في نصيب 50% الاحزاب والحركات المسلحة،،، وايضاً في تفويض المجلس العسكري، يكون في حدود فقط تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير اعمال الدولة لتفرغ الجهات المختلفة لبناء الدولة السودانية،،،
* ستتواصل اجتماعات تنسيقية الثوار السودانية مع مختلف الاحزاب والحركات المسلحة للتوقيع علي ( الرؤية الوطنية ).
تنسيقية الثوار السودانية
اللجنة المركزية
الاحد 28 مايو 2019م