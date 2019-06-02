تراجع أسعار الدولار في السوق الموازي

شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً ملحوظاً في السوق الموازي. ووصل سعر الدولار إلى (62) جنيهاً في وقت بلغ فيه سعر الدولار خلال الأيام الماضية (64) جنيهاً، ووصل سعر البيع عن طريق الإجراءات المصرفية إلى (72.5) جنيه. وفي المقابل تراجع سعر الريال السعودي إلى (15) جنيهاً للبيع النقد، فيما بلغ سعره عن طريق الإجراءات المصرفية (19) جنيهاً. وقال متعاملون في السوق الموازي، إن الانخفاض يجئ لضعف الطلب على الدولار، لا سيما من المستوردين والشركات في الوقت الراهن. وشهدت أسعار العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية ارتفاعاً كبيراً بسبب موسم العمرة وزيادة الطلب من التجار لتوفير احتياجات العيد.
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