سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس

تشهد الأسواق انخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل أسعار العملات المختلفة ووصل سعر الجنيه المصري مقابل الجنيه السوداني يوم الخميس 11 يوليو 2024 نحو 48.50 جنيهاً سودانياً وفق رصد “كوش نيوز” للأسواق .

وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) ببعض مدن السودان، سجل الدولار في السوق الموازي 2200.00 جنيهاً.

بورتسودان (كوش نيوز)