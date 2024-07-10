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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأربعاء
اعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الأربعاء، الموافق 10 يوليو 2024م. وجاءت أسعار الريال السعودي كما يلي.
سعر الريال السعودي فى بنك الخرطوم
التحويل
496.09 جنيه للبيع.
499.82 جنيه للبيع.
النقد
496.09 جنيه للبيع.
499.82 جنيه للبيع.
بورتسودان (كوش نيوز)
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