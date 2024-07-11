سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الخميس

اعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الخميس، الموافق 11 يوليو 2024م. وجاءت أسعار الدولار كما يلي.

سعر الدولار في بنك الخرطوم

التحويل

1850.00 جنيه للشراء.

1863.88 جنيه للبيع.

النقد

1850.00 جنيه للشراء.

1863.88 جنيه للبيع.

بورتسودان (كوش نيوز)