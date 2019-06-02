شداد: أول شهر شوال وأول أيام العيد المبارك يكون الثلاثاء الموافق 4/6/2019

بسم الله الرحمن الرحيم
الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء
بيان حول بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ – 2019 م
سوف يحدث الاقتران المقبل للقمر حسب توقيت السودان في حوالي الساعة 12:02 ظهر يوم الاثنين الموافق 3/6/2019. والاقتران هو المرحلة التي يكمل فيها القمر دورته حول الأرض، وبها ينتهي الشهر القمري القديم ويبدأ الشهر القمري الجديد، وهو أيضاً المرحلة التي لابد من حدوثها أولاً ثم يمضي عليها العديد من الساعات حتى تكون الرؤية بالعين المجردة للهلال الجديد ممكنة.
بناءً على ما ذكر أعلاه عن ميقات الاقتران، وحسب المعايير المختلفة المستخدمة بالبلاد الإسلامية والعربية والتي قد تكون مبنية على أساس علمي أو الرؤية بالعين المجردة المحلية أو العالمية أو المراصد الفلكية أو خليط بينهما نجد بالنسبة للدول الإسلامية والعربية الآتى:
على معيار الاقتران قبل الفجر ، ومعيار شرط غياب القمر بعد مغيب الشمس (8 دقائق في الخرطوم)، ومعيار الرؤية العالمية وإمكانها بحيث يجمعهم ليل واحد والذي أقره مؤتمر التقويم الهجري بإسطنبول تركيا 2016 بحضور أكثر من 60 وفد من الدول العربية والإسلامية، نجد أن شهر رمضان سيكون 29 يوماً وأن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الثلاثاء الموافق 4/6/2019.
أما بخصوص الرؤية المحلية بالعين المجردة فلقرب مغيب القمر من مغيب الشمس نجد أنها لا تتوفر لمحدودية حساسية العين البشرية، على هذا المعيار يكون أول ايام عيد الفطر هو الأربعاء 5/6/2019.
مما أوضحنا أعلاه نجد حقيقة أن شهر شوال قد دخل في يوم الاثنين 3 يونيو وإن هنالك هلال بعد مغيب الشمس.
وعليه فإن أول شهر شوال وأول أيام العيد المبارك يكون الثلاثاء الموافق 4/6/2019.
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وكل عام وسوداننا والأمة الإسلامية بخير.
معاوية حامد إبراهيم شداد
قسم الفيزياء كلية العلوم جامعة الخرطوم
رئيس الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء