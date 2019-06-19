هو حميدتي ده جاكم عديل كنخب قال ليكم أنا معاكم .. ضيعتوه من يدكم .. جاكم عايز قواتو تفضل بقوامها و يأخذ ضمانات لوجوده العسكري و أنه القوات المشتركة ما ترجع من السعودية والمؤسسة الأمنية ما يعاد هيكلتها .. حميدتي كان متخوف من العدو التاريخي ليهو و هو الحركات المسلحة تحكم الخرطوم وتستهدف الوجود التاريخي ليهو مش كقائد دعم سريع بل حتى كفخذ من أفخاذ أكبر القبائل العربية في دارفور .. يعني حميدتي جاكم بأجندة واضحة .. لكن لأنكم واقعين في أبتزاز اليسار الجزافي و شلليات الأكاديمين المشغولة بثأرها من الثقافة الأسلامية العربية و خطاب المزايدة بتاع الحركات و القوميات البتمثلها الحركات .. خياراتكم كلها كانت غلط ..
حميدتي الما لقاها عندكم بيلقاها عند غيركم .. بس الواحد ما كان عايز السودان يكون في كف تراجي و ذو النون و كسباوي و الضي و بقايا شلة الرئيس السابق .. كان ممكن الناس تتحالف مع المنظومة الأمنية تحالف خلونا نشتغل و أخدو الضمانات .. أدونا جهاز الخدمة المدنية نصلحو .. خلو لينا النقابات نبنيها .. نراجع تكوين أحزابنا ..الخ
الموضوع كان بيمشى بينا لمرحلة جديدة تأثير القوى المدنية بيكون فيها أكبر .. و منطق السلاح بيضعف أكتر .. حل مشكلة حميدتي من حل مشكلة الحركات المسلحة .. حميدتي ما بديك سلاحو و يرجع يموت برصاص الحركات .. دي ما تعشم فيها ..
لا بأس من ان يكون حميدتي رئيس .. بعد الحصل ما فات شئ .. أقعدوا معاه قولو ليه مرشحنا للرئاسة مافي مشكلة .. دستور فيهو كده .. حكومة أنتقالية كده .. وضعك المنظومة الأمنية كده .. ببساطة شديدة الامور بتمشي ..
عايز تقعد تهتف و تشتكي في لاهاي .. لا بتشوفها و لا بتشمها ..