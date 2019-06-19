يتحدثون عن غزو وأحتلال الخرطوم .. !!

📌✍ عندما يتحدث قادة قوي إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين واتباعهم وبالصوت العالي عن أحتلال الخرطوم هذا يعني أن هذا البلاد منقسمة علي عدة طبقات ، طبقة تعتبر نفسها هي الأصل والأخر صورة غير أصل ، عندما تتحدث عن الغزو والأحتلال هذا يعني أن قوة خارجية غير أصيلة ولا ينتمي لهذا السودان تحتل أرضك وملكك ووطنك وهو إجنبي لا علاقة له بوطنك ، كالاحتلال الأسرائيلي مثلا وكغزو الزبير باشا للخرطوم زمان ، وكغزو الاحتلال البريطاني للسودان قبل الاستقلال وكغزو للحكم الثنائي التركي في السودان زمان الاستعمار . عندما تتحدث وتقول حميدتي وقوات الدعم السريع تغزو وتحتل الخرطوم هذا يعني أن حميدتي وقواته إجانب وانت الأصل ؟ لست دفاعا عن حميدتي ولكن نقولها بملئ الفم هذه الأرض لنا ؟ أرض السودان ملكنا جميعا ؟ أرض السودان لم يورثه هؤلاء من إجدادهم ولا من حبوباتهم . السودان لم يرسي في عطاء لأحد ، السودان ليست ملكا لأحد بشهادة بحث ، الخطاب الأستفزازي غير مقبول والوطن للجميع . انتقد حميدتي وانتقد قوات الدعم السريع ولكن لا نقبل الخطاب العنصري الشامل الذي يسئ لكل دارفور وابناءها وشعبها .
📌✍ يتحدثون عن شروطهم في التفاوض وقحت تنصب نفسها الممثل للسودان كله وتمارس الاقصاء للاخرين .. يطالبون ب ” طرد وخروج قوات الدعم السريع خارج الخرطوم ” والمؤسف حتي إبناء دارفور انقادوا وراء هذا التجمع العنصري وهم يطالبون معهم بأخراج قوات الدعم السريع من الخرطوم ؟ إخراجهم الي أين يا ابناء دارفور الذين تطالبون حميدتي بالخروج من الخرطوم بقواته ؟ طيب اذا خرج حميدتي بقواته من الخرطوم وانتم تتهمون هذه القوات بالقتل فهل يسلم من هم خارج الخرطوم ؟ وتقبلون بقتل كل من هو خارج الخرطوم ؟ وترفضون القتل لسكان الخرطوم وكأن النفس البشرية ليست وأحدة ؟ عن ماذا يختلف النفس البشرية سوأ كان في الخرطوم او خارج الخرطوم ؟
هؤلاء لا يهمهم من يقتل اويهان وينهب ويسفك دماءهم خارج الخرطوم نعم لا يهمهم لان ما جري في دارفور منذ 2003 م لم يكن مدان ولا مستنكر ولم يقف هؤلاء مع أهل دارفور .. وهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم قيادات في الحرية والتغيير وتجمع المهنيين يتحدثون اليوم بأسم الشعب السوداني وهم لا يمثلون الشعب يمارسون الاقصاء والعنصرية والجهوية ، يطلع حميدتي يطلع قواته من الخرطوم ولا يهمهم ما يحدث خارج الخرطوم فقط همهم الخرطوم وحكم الخرطوم وكأن السودان فقط هي الخرطوم .. ؟
📌✍ لا اخشي أحد في قول الحقيقة والتعبير عن رأيي ولا يهمني صراخ وعويل هؤلاء الرجرجة الدهماء ولا يهمني محاولاتهم الأغتيال المعنوي والشخصي والاساءات ولا يهمني ما يقال في قروباتهم ومنبرشاتهم وست الطاحونة وبتاع الدكوة وسيد اللبن وبتاع الطعمية والقروبات النكرة والمستعارة .. وبقول رأيي في عين اي زول وفي وجه أي زول ولا اخشي أحد سوي الله رب العالمين ونظل نواجه العنصرية والجهوية الذي يمارس ضدنا بكل الطرق وأفول بملئ فمي هذا الوطن للجميع وليس ملكا لقحت ليجعل من هذا البلد العنصرية والجهوية والتفرقة والفتنة والاقصاء وكل من يقول لا في وجههم هذا كوز هذا كتائب الظل هذا مندس هذا امنجي هذا كاك وغيره من الاساليب الوهمية للاغتيال فالنكن كوز مندس امنجي كاك ولكن الحق ابلج والباطل لجلج ولن نقول سوي الحق .. لا تجمع الوهميين يملنا ولا قوي الحرية والتغيير يمثلنا . نعم للحكومة المدنية ولكن هل هؤلاء هم فقط المدنيون في بلادنا ؟ بالتعنت وبالاقصاء وبالسلبطة عاوزين حكم للانتقام والثأر وتفريغ الاحقاد ولكن هيهات ولن تنالوا سلطة بالاستهبال والاقصاء والطرد والجهوية واحتليتوا الخرطوم وغزو الخرطوم والكلام الفارغ ، الخرطوم ما حق زول .. ولا فيكم زول اشتري الخرطوم من الدكان او من السوق . الوطن للجميع غصبا عنكم . مخدوعين الشعب البرئ المنقاد وراء هذا التجمع والشباب الذي يدفع الثمن ويضحي لأجل هؤلاء الشيوعيين الذين يريدون الوصول للسلطة عبر دماء الابرياء ، نسأل الله الرحمة والمغفرة لكل الانفس التي فاضت ارواحها لبارئها . انا لله وانا اليه راجعون .
✍ بقلم إلاستاذ .إبراهيم بقال سراج
كاتب صحفي
وخبير إعلامي