وجد انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي .. أنوبيس “إله شر” عند قدماء المصريين وشعار افتتاح كأس أفريقيا

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي استخدام مجسم أنوبيس (رمز معبود الموتى عند قدماء المصريين) كشعار افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي ستنطلق منافساتها بالقاهرة يوم الجمعة المقبل بمباراة مصر مع زيمبابوي.
وظهر الشعار في استعدادات حفل الافتتاح الذي سيحيه المغني حكيم، ومغن ومغنيتان من القارة الأفريقية.
وفي خلفية الاستعداد ظهر مجسم ذهبي اللون وضخم لتمثال أنوبيس، وخلفه عبارة “تحيا مصر” مكتوبة على لافتة ضخمة عليها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال مغردون إن اختيار أنوبيس كشعار يدل على سوء تقدير، إذ يعد “إله شر” باعتقاد قدماء المصريين، فكلمة أنب تعنى بالمصرية القديمة (يتعفن) وهو ما يوضح صلة أنوبيس بالجثث والأموات تلك التي تتعفن إن لم تُحفظ حفظاً جيداً.
ورأى المصريون القدماء في حيوان ابن آوى (الذي يتمثل في أنوبيس) العدوَّ اللدود لجثث الموتى، حيث يقوم بنبش القبور والعبث بالجثث، ولعل ذلك كان السبب وراء تقديسه كمعبود للموتى وحامٍ للجبانة اتقاء لشرِّه، بحسب الموسوعة الحرة ويكيبيديا.
وقد حظي بهذه المكانة من العبادة والتقديس نظراً للدور الذي لعبه في قصة أوزيريس وإيزيس، حيث قام أنوبيس بتحنيطه وإقامة الطقوس والشعائر له.
وقد اكتسب اللون في هيئته من لون الجسد بعد تحنيطه.
الخرطوم (الجزيرة نت)