مبابي قد يرحل عن ريال مدريد.. مورينيو السبب؟

فجر تقرير صحفي مفاجأة، باحتمالية رحيل كيليان مبابي، عن ريال مدريد، عقب نهاية الموسم الجاري، لعدم شعوره بالراحة في صفوف الفريق.

وبحسب ما أوضح الإعلامي دانيال ريولو عبر شبكة RMC Sport، فإنه من المتوقع أن يرحل مبابي إذا لم يحصل على الفريق الذي يريده.

وأشار إلى أن إلى أن مبابي، قد يغادر النادي في صيف 2027 بعد بضعة أشهر شهدت خلافات مع النادي وسلوكاً مثيراً للجدل.

وتوقع الإعلامي أن مبابي، قلق بشأن ما وجده في ريال مدريد، لأن الفريق ليس كما تخيله مع وصول المدرب جوزيه مورينيو. إنه نفس الوضع الذي كان عليه في العام الماضي، بنفس المشاكل، مع تغيير المدرب فقط.

كما أوضح الإعلامي أن سلوك مبابي، غير طبيعي في الأشهر الأخيرة، ولا يُفهم لماذا يترك المنتخب الفرنسي للذهاب إلى النوادي الليلية، أو الظهور وهو يركب دراجة هوائية، وكأنها رسالة بأنه غير مهتمًا بشيء.

المصري اليوم