إيفرتون الإنجليزي للبيع

تستعد مجموعة “فريدكين” المالكة لنادي إيفرتون الإنجليزي للتخارج من النادي، حال ظهور المشتري المناسب، وفق ما نقلته الجزيرة عن شبكة “ذا أثليتك”.

وتحول موقف المجموعة المالكة من البحث عن مستثمرين للمشاركة في ملكية النادي إلى الانفتاح على بيعه بالكامل، إذا تلقت عرضا مناسبا يلبي تطلعاتها.

وكانت المجموعة قد تولت ملكية إيفرتون بعدما واجه النادي سنوات من الاضطرابات المالية والإدارية، لتعمل على إعادة الاستقرار إلى المؤسسة وتحسين وضعها العام، كما شهدت فترة إدارتها استكمال الانتقال إلى الملعب الجديد “هيل ديكنسون” في خطوة مثلت محطة مهمة في تاريخ النادي على المستويين الرياضي والتجاري.

ويمثل الملعب الجديد أحد أبرز عناصر الجذب المحتملة لأي مستثمر يسعى إلى شراء إيفرتون، بالنظر إلى ما يمكن أن يوفره من فرص لتعزيز الإيرادات وتطوير مصادر الدخل، إلى جانب القيمة التاريخية والجماهيرية للنادي.

الشرق القطرية