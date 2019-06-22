العطا: البشير عند إبلاغه بسقوطه وجه شتائم وانتقادات لقيادات وشقيقه هددنا بـ(تدوير الدوشكا)

روى عضو المجلس العسكري ياسر العطا كامل التفاصيل المحيطة بمليونية (6) أبريل واعتقال البشير من منزله بضاحية (كافوري) ببحري.
ونقل العطا لمصدر عملية التغيير التي وقعت وسط الجيش والدعم السريع وجهاز الأمن لدعم الثورة وإسقاط البشير. وكشف عن تفاصيل ومعلومات دقيقة للغاية حول الأحداث قبل (6) أبريل، وقال إنه عقب خطوات ترتيبية واسعة أوفد البرهان إلى البشير لإخطاره باقتلاعه على حد قوله.
وأبان العطا أن البرهان بعد إبلاغه البشير بسقوطه وجه الأخير شتائم وانتقادات لبعض القيادات المقربة منه لم يسمها.
ونبه العطا حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أنه بعد إخطار البشير ذهب بمعية قوات عسكرية لمنزله وقام باعتقاله، وأضاف قائلاً: (أثناء وضع الإغلال على يد البشير وجدنا بالمنزل شقيقه عبد الله البشير الذي قال لي مهدداً ومتوعداً بالموت: (الدوشكا حتدور)، وأن البشير قام بزجر شقيقه قائلاً: (اسكت يا عبد الله)، وتابع قائلاً: (بعدها قمت باعتقال عبد الله نفسه وأرسلتهما الاثنين معاً لسجن كوبر).
وأضاف العطا أنه علم بوجود العباس شقيق البشير بالمنزل قبل ساعة من حضوره، إلا أنه تمكن من الهروب قبل حضوره، ومضى قائلاً: (أعتقد أن الدولة العميق هي التي هربته).
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
أب زرد
2019/06/22 at 2:20 م (UTC 2) رابط التعليق
يا ياسر العطا أنت فاكرنا في رأسنا ريشة ولا شنو؟ (أثناء وضع الأغلال في يد البشير!!!!!) يا ولد يا ولد انت بتهزر معانا ولا شنو؟؟ أغلال شنو وكلام فارغ شنو، حرم تكون أديت له التحية وانت مدنقر في الواطة، مش انت القلت (سعادة الرقيب اول حميرتي نائب القائد العام للديش السوداني!!! ومش انت القلت (الدعم السريع “الجنجويد” هو الحامي السودان!!!!). أقول يا ولد اختشي واحترم نفسك وبلاش الهبالة دي. الله يرحم عمك الراجل هاشم العطا وأظنه يتقلب في قبره الآن بسبب خيابتك دي يا خيبة يا عرة الرجال … تفوووووووو عليك ومن معك ولو خسارة البصقة نفسها فيكم يا حوش يا رممم
على طه
2019/06/22 at 2:25 م (UTC 2) رابط التعليق
البطولات دي كلها ما بتحلك يا عطا.. انت الان نفسك معتبر عسكري فاسد و كوز و دولة عميقة.. و الثوار منتظرين فيك فرصة انت و باقي عساكر الانقلاب.. الآن الثوار سموه باسمه.. انقلاب.. بعد ما كان ثورة.. نفاق في نفاق الله يمرقنا من بينكم سالمين.