الكشف عن مرشحي (المهنيين) لرئاسة الوزراء

كشف القيادي بالمؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ عن ترشيح مكونات الحرية والتغيير لأسماء لتولي حقيبة رئاسة الوزراء في الفترة الانتقالية
وفي السياق، قال القيادي بالحرية والتغيير عضو وفد التفاوض صديق يوسف، إن تجمع المهنيين رشح عبد الله حمدوك لمجلس الوزراء، بينما رشحت مكونات أخرى بـ(الحرية والتغيير) شخصيات بينها (منتصر الطيب) و(عائشة الكارب). وأضاف: “ستكون لجنة للبت في الترشيحات”. وبرز اسم رئيس الحزب الحالي “عمر الدقير” بحسب صحيفة الإنتباهة أمس.
وفي سياق ذي صلة أكد الشيخ تسليم اللجنة القانونية المشتركة لمصفوفة الاتفاق في صورته النهائية بالأربعاء. وذكر الشيخ في منحى منفصل أن هناك ترشيحات لرئاسة الوزارة رشحتها بعض مكونات قوى الحرية تتمثل في المرشح “عمر الدقير” من حزب المؤتمر السوداني وفيصل محمد صالح مرشح تجمع المهنيين الرسمي، وآخرين مثل د. منتصر الطيب.
وكشف صديق يوسف عن تشكيل مجلس قيادي للحرية والتغيير من الكتل الموقعة في يناير الماضي “المؤسسة” وأشار إلى أن المجلس ليس لديه رئيس وإنما عمله أفقي، متمنياً أن تتفق مكونات الحرية والتغيير على خوض الانتخابات المقبلة كجسم موحد.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
بدر
2019/07/08 at 1:01 م (UTC 2) رابط التعليق
{{{{{{{{{{ متمنياً أن تتفق مكونات الحرية والتغيير على خوض الانتخابات المقبلة كجسم موحد}}}}}}}}}}}
هنا مربط الفرس لو اجتمعتوا ستكتسحوا جميع الاحزاب السودانية حاليا كل الشعب حولكم لا تفرقوهم باطماع شخصية ومكاسب حزبية
الحزب لن يستفيد وسيتضرر الوطن من تفرقتكم