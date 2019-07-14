حميدتي: العمارات الشايفنها ناس الخرطوم غالية بيبقوا فيها زي الكدايس لو تكررت الأحداث

قال المجلس العسكري إنه يتحفظ على معلومات كثيرة سيفرج عنها عقب انتهاء عمليات التحقيق في أحداث فض الاعتصام. واتهم نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي) أجهزة مخابرات ومن وصفهم بالمندسين وسط قوات الدعم السريع بأنها تعمل على تشويه صورتها.
وقطع حميدتي لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً بمنطقة (حجر العسل) في نهر النيل أمس، قطع بأن جهات ــ لم يسمها ــ قامت بتصوير أكثر من (51) مقطع فيديو تزعم أنها لجنود يتبعون لقوات الدعم السريع قاموا بفض اعتصام القيادة العامة بغرض تشويه صورتها، وأضاف قائلاً: (الناس الصورت تلك الفيديوهات هم من أحضروا القوات التي انتحلت صفة الدعم والسريع وقامت بفض الاعتصام).
وفي ذات الوقت جزم حميدتي بمحاسبة المخالفين من قواته, وزاد قائلاً: (لا أقول إن قوات الدعم السريع ملائكة، وكل من يخطئ منهم سيُحاسب), وهدد في ذات الوقت بمآلات أمنية وخيمة إذا تكررت حوادث أيام فض الاعتصام ــ وفق قوله, وقال: (العمارات الشايفنها ناس الخرطوم غالية دي بيبقوا فيها زي الكدايس لو تكررت الأحداث التي وقعت خلال الأيام الثلاثة من فض الاعتصام) بحسب حديثه. وأكد حميدتي أن ما تم الاتفاق عليه مع قوى الحرية والتغيير ليس غشاً مثلما يحاول البعض تصويره، وذكر أنه يتحفظ على معلومات كثيرة سيفرج عنها بعد انتهاء عمليات التحقيق في أحداث فض الاعتصام، وختم حديثه قائلاً: (نحن لا خايفين ولا طمعانين).
الإنتباهة