يتحدثون عن غزو وأحتلال الخرطوم وينادون لمواكب لطرد الدعم السريع !!

✍ عندما يتحدث قادة قوي إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وإتباعهم من جيل الخم الغير واعي بالسياسة وبالصوت العالي عن إحتلال الخرطوم وطرد الدعم السريع وإخراجه من الخرطوم ، هذا يعني أن هذه البلاد منقسمة علي عدة طبقات ، طبقة تعتبر نفسها هي الأصل والأخر صورة غير أصل ، عندما تتحدث هذه الطبقة عن الغزو والأحتلال هذا يعني أن قوة خارجية غير أصيلة ولا ينتمي لهذا السودان تحتل أرضك وملكك ووطنك وهو إجنبي لا علاقة له بوطنك ، كلأحتلال الأسرائيلي مثلا وكغزو الزبير باشا للخرطوم زمان ، وكغزو الأحتلال البريطاني للسودان قبل الاستقلال وكغزو الحكم الثنائي التركي المصري في السودان زمان الاستعمار . عندما تتحدث وتقول حميدتي وقوات الدعم السريع تغزو وتحتل الخرطوم هذا يعني أن حميدتي وقواته إجانب وانت الأصل ؟ لست دفاعا عن حميدتي ولكن نقولها بملئ الفم هذه الأرض لنا ؟ هذه الارض لنا ، هذه الارض لنا أرض السودان ملكنا جميعا ؟ أرض السودان لم يورثه هؤلاء من إجدادهم ولا من حبوباتهم . السودان لم يرسي في عطاء لأحد ، السودان ليست ملكا لأحد بشهادة بحث ، الخطاب الأستفزازي غير مقبول والوطن للجميع . انتقد حميدتي وانتقد قوات الدعم السريع ولكن لا نقبل الخطاب العنصري الشامل الذي يسئ لكل دارفور وابناءها وشعبها وكل الهامش .
📌✍ يتحدثون عن شروطهم في التفاوض وقحت تنصب نفسها الممثل للسودان كله وتمارس الاقصاء للأخرين .. يطالبون ب ” طرد وخروج قوات الدعم السريع خارج الخرطوم ” والمؤسف حتي إبناء دارفور انقادوا وراء هذا التجمع وقحت العنصري وهم يطالبون معهم بأخراج قوات الدعم السريع من الخرطوم ؟ إخراجهم الي أين يا إبناء دارفور الذين تطالبون حميدتي بالخروج من الخرطوم بقواته ؟ طيب إذا خرج حميدتي بقواته من الخرطوم وإنتم تتهمون هذه القوات بالقتل فهل يسلم من هم خارج الخرطوم ؟ وتقبلون بقتل كل من هو خارج الخرطوم ؟ وترفضون القتل لسكان الخرطوم وكأن النفس البشرية ليست وأحدة ؟ عن ماذا يختلف النفس البشرية سوأ أكان في الخرطوم او خارج الخرطوم ؟
هؤلاء لا يهمهم من يقتل اويهان وينهب ويسفك دماءهم خارج الخرطوم نعم لا يهمهم لان ما جري في دارفور منذ 2003 م لم يكن مدان ولا مستنكر ولم يقف هؤلاء مع أهل دارفور .. وهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم قيادات في الحرية والتغيير وتجمع المهنيين يتحدثون اليوم بأسم الشعب السوداني وهم لا يمثلون الشعب يمارسون الاقصاء والعنصرية والجهوية ، يطلع حميدتي يطلع قواته من الخرطوم ولا يهمهم ما يحدث خارج الخرطوم فقط همهم الخرطوم وحكم الخرطوم وكأن السودان فقط هي الخرطوم .. ؟
📌✍ لا اخشي أحد في قول الحقيقة والتعبير عن رأيي ولا يهمني صراخ وعويل هؤلاء الرجرجة الدهماء ولا يهمني محاولاتهم الأغتيال السياسب والشخصي والاساءات ولا يهمني ما يقال في قروباتهم ومنبرشاتهم وست الطاحونة وبتاع الدكوة وسيد اللبن وبتاع الطعمية والقروبات النكرة والمستعارة .. وبقول رأيي في عين اي زول وفي وجه أي زول ولا اخشي أحد سوي الله رب العالمين ونظل نواجه العنصرية والجهوية التي تمارس ضدنا بكل الطرق وأقول بملئ فمي هذه البلدة والوطن السودان للجميع وليس ملكا لقحت ليجعل من هذا البلد .. العنصرية والجهوية والتفرقة والفتنة والاقصاء وكل من يقول لا في وجههم هذا كوز هذا كتائب الظل هذا مندس هذا امنجي هذا كاك وغيره من الاساليب الوهمية للاغتيال فالنكن كوز مندس امنجي كاك ولكن الحق ابلج والباطل لجلج ولن نقول سوي الحق .. لا تجمع الوهميين يمثلنا ولا قوي الحرية والتغيير يمثلنا . نعم للحكومة المدنية ولكن هل هؤلاء هم فقط المدنيون في بلادنا ؟ بالتعنت وبالاقصاء وبالسلبطة والاستهتار عاوزين يحكموا البلد والغرض الانتقام والثأر وتفريغ الاحقاد ولكن هيهات ولن تنالوا سلطة بالاستهبال والاقصاء والطرد والجهوية وعبارات ” احتليتوا الخرطوم وغزو الخرطوم واطلع برة الخرطوم ” والكلام الفارغ ، الخرطوم ما حق زول .. ولا فيكم زول اشتري الخرطوم من الدكان او من السوق . الوطن للجميع غصبا عنكم . مخدوعين الشعب البرئ المنقاد وراء هذا التجمع الوهمي والشباب الذي يدفع الثمن ويضحي لأجل هؤلاء الشيوعيين الذين يريدون الوصول للسلطة عبر دماء الابرياء ، وعبر العنصرية البغيضة ،، حميدتي قاعد في الخرطوم غصبا عنكم وقوات الدعم السريع قاعدة في الخرطوم غصبا عنكم وحمتي نائب للرئيس غصبا عنكم والما عاجبه ” ياكل زغني حبشي ” بلا وساطة بلا … بلا اليخمكم ، والله بالعنصرية لن تصلوا لحكم تلاميذ فصل ناهيكم عن حكم السودان .
✍ *بقلم إلاستاذ .إبراهيم بقال سراج*
*صحيفة الصيحة*
*15يوليو 2019م*