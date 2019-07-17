مستشفى أمدرمان: (30) ألف حالة ولادة في العام

كشف المدير الطبي لمستشفى الولادة بأمدرمان د. عماد عبد المنعم، عن استقبال المستشفى (30) ألف حالة ولادة في العام أغلبهم ذكور، ولفت الى وجود ضغط وصفه بالكبير على المستشفى.
وقال عماد في ورشة الكشف المبكر للسمع للأطفال حديثي الولادة من عمر يوم الى 4 أيام، بفندق (ريجينسي) أمس، إن المستشفى يعاني ضغطاً كبيراً لاستقباله حالات من مناطق جغرافية مختلفة لثقتهم في المستشفى، وأشار الى ان المستشفى تخصصي للحالات المعقدة ورغم ذلك يستقبل الحالات العادية مما يشكل ضغطاً على الكادر العامل.
واضاف ان التردد الشهري يتراوح بين (6-7) آلاف حالة ولادة، وطالب الأمهات بالوصول الى المستشفيات القريبة منهن بدلاً عن الوصول الى مستشفى الولادة بأمدرمان.
وأوضح المدير الطبي ان المعدل العالمي لمشاكل الاطفال في السمع يبلغ حالة واحدة وسط كل (1000) طفل، وأن النسبة تزيد حتى (3%) للأطفال من والدين تجمعهم صلة قربى، ولفت الى ان نسبة نجاح التدخل لمعالجة مشاكل السمع قبل عامين تبلغ (85%)، وبعد أكثر من عامين تقل الى (20%)، ونوه لأهمية الكشف المبكر.
واشتكى من ضعف وعي الأسر ورفض الكثير منها اجراء الكشف على جهاز السمع لأطفالها، ومن وجود جهاز واحد مقابل تلك الحالات من الولادة، وأكد الحاجة لوجود كادر ومزيد من التدريب للكوادر المتوفرة.
وأعلن عماد وجود (22) استشارياً و(120) نائب اختصاصي بالمستشفى، وأبان أن النسبة الأكبر لحالات الولادة تتم عبر العمليات القيصرية، ونبه الى أن من سلبيات ذلك النوع من الولادة النزيف والالتهابات.
واشتكى المدير الطبي من تردي بيئة العمل.
الخرطوم: لبنى عبد الله
صحيفة الجريدة