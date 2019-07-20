تحذير سويسري .. مشروب عربي الأكثر خطرا على الأسنان من المشروبات الغازية

أجرى علماء من جامعة برن السويسرية عن المشروب ، مجموعة من التجارب لإكتشاف المشروب الأكثر ضررا بالأسنان، وشملت التجارب عدد كبير من الأسنان اللبنية والدائمة ، حيث كشفت التجارب عن مشروب منتشر في البلدان العربية الأكثر خطورة على الأسنان .
وبحسب لايف رو استخدم العلماء السويسريون 300 سن لبني و1020 سنا دائما، موجودة في عيادات أطباء الأسنان،وغمر الأطباء الأسنان في كل سائل (من المشروبات) لمدة دقيقتين ثم قاسوا صلابة المينا. فوجدوا أن مشروب الكركديه هو الأكثر خطرا على الأسنان ويتسبب بتآكلها بسرعة كبيرة.
وأوضح الخبراء أن المشروبات الغازية كالفانتا والبيبسي كولا والكوكا كولا تأتي في الدرجة الثانية بعد الكركديه في تهديدها للأسنان.
فيما نصح الخبراء محبي هذه المشروبات الضارة بالأسنان، تناول ما يودونه منها على أن يتناولوها بسرعة للتقليل من زمن تفاعل الأسنان مع البيئة الحمضية.
صحيفة المرصد
1 التعليقات
أبو هاجر
2019/07/20 at 10:17 ص (UTC 2) رابط التعليق
كضباً كاضب.