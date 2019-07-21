“الإيموجي” .. آبل تضيف الفلافل لرموزها

يحتفل العالم باليوم العالمي للوجوه التعبيرية “الإيموجي” (World Emoji Day)، وهي الرموز التي توفرها مواقع التواصل الاجتماعي ولوحة مفاتيح الهواتف الذكية لمستخدميها، للتعبير عن مشاعرهم ومزاجهم.
كم من محادثة أخذت منحنىً آخر وسادها سوء الفهم لافتقارها لرمز تعبيري ما ينقل المشاعر الإنسانية وحالتك المزاجية في برامج الدردشة الكتابية الصامتة؟ ما بين وجه ضاحك وآخر عابس، دموع حزن وأخرى من شدة الضحك، أصبحت جميعها أداة تعكس الحالة النفسية للمتحدثين ومقصدهم.
وأخذت الرموز التعبيرية مكانة كبيرة في محادثاتنا اليومية، حتى أفرد لها سنة 2014 يوما عالميا يصادف الـ 17 من يوليو، وهو ما لاحظ مستخدمو ”آبل“ أنه تاريخ إطلاق الشركة مجموعة من الإيموجي الجديدة سنويا، لتظهر بعدها تغريدة في حساب على تويتر يعلن ذاك التاريخ يوماً عالمياً للإيموجي.
نسب اختراع الإيموجي لليابان والتي أطلقت أولى الرموز التعبيرية عام 1999 مع صعود برامج ومواقع المحادثات الكتابية، إلا أنها لم تشتهر بشكل واسع إلا بعد انتشار الهواتف المحمولة على نطاق واسع.
أهمية عالمية
عام 2015 اختار قاموس أوكسفورد جملة ”الدامع من شدة الضحك“ كـ”كلمة العام“، التي تصف أحد أشهر الرموز التعبيرية، وبحلول 2017 أصبحت الرموز مراعية لتنوع الأعراق والاهتمامات والهوايات، فتطلق ”آبل“ في هذا التاريخ رموزا لشخصيات بألوان بشرة وشعر متنوعة، وأخرى تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الثقافية المختلفة.
واكتسب اليوم العالمي للإيموجي أهمية كبيرة في مختلف الدول، وتضاء بمناسبته المباني الشهيرة، كمبنى ”إمباير ستايت“ في نيويورك، الذي أُضيء باللون الأصفر العام الماضي احتفالا بالرموز التعبيرية، كما نظم متحف نيويورك للفن الحديث معرضًا للرموز التعبيرية، بما في ذلك عرض لـ 176 من الرموز التي تعد أصل الوجوه التعبيرية.
وترصد مراكز الإحصاءات سنويا الرموز الأكثر استخداما، إلا أن الوجه الدامع لشدة الضحك تصدر الرموز الأكثر استخداما لعامين على التوالي يتبعه هذا العام الوجه المبتسم بعيون القلب، كما زاد استخدام رمز كعكة عيد الميلاد في 2019 أيضا، كما لوحظ أن مستخدمي فيسبوك استخدموا رمز القلب ضعف ما استخدموه الأعوام الماضية بحسب موقع Fortune.
حدث تجاري
ويحتفل عدد من المشاهير والعلامات التجارية باليوم العالمي للإيموجي بإطلاق منتجات مستوحاة من الرموز التعبيرية، ففي عام 2015 أطلقت شركة ”بيبسي“ خط PepsiMoji المحدود من المشروبات الغازية في كندا، لتنتشر في 100 بلد حول العالم في العام الذي يليه.
وعام 2016 أعلنت شركة Sony للأنيميشن عن اسم تي جي ميلر كأول أفراد طاقم فيلم The Emoji Movie، وتظهر سنويا في اليوم نفسه إعلانات عالمية تستوحي فكرتها من اليوم العالمي للإيموجي مثل جنرال إلكتريك، تويتر، وكوكا كولا.
ويذكر أن أجهزة ”آبل“ كالأيفون وساعة آبل سيتم تزويدها بـ59 إيموجي جديدا هذا العام، أبرزها رمز أكلات شعبية مشهورة كالفلافل والوافل، وكذلك الثوم والزبدة.
بوابة العين الاخبارية