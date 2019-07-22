شاهد بالفيديو.. حسناء سودانية تذرف الدموع أثناء ترديدها أغنية (مدنية حرية وسلام) الحزينة وتثير تعاطف الآلاف

تعاطف الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مع حسناء سودانية ظهرت في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, وهي تبكي بحرقة أثناء ترديدها مع الفنان أحمد أمين أغنيته التي وجدت رواجاً واسعاً (مدنية حرية وسلام).
حسناء سودانية تذرف الدموع أثناء ترديدها أغنية (مدنية حرية وسلام) الحزينة وتثير تعاطف الآلاف (لا إله الا الله محمد رسول الله بصوت فضيل)
حسناء سودانية تذرف الدموع أثناء ترديدها أغنية (مدنية حرية وسلام) الحزينة وتثير تعاطف الآلاف (لا إله الا الله محمد رسول الله بصوت فضيل)
Geplaatst door النيلين op Maandag 22 juli 2019
وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ذرفت الفتاة التي لقبت داخل مواقع التواصل الاجتماع بالحسناء الدموع أثناء ترديد الفنان لمقطع (هجمونا والبنوت نيام درشونا بالدوشكات درش).
ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد جاءت التعليقات على المقطع كالمطر, ما بين مواسي لها وما بين متعاطف معها, فيما لم تخلو بعض التعليقات من الغزل, حيث وصفها بعض خفيفي الظل من المتابعين بالحسناء فائقة الجمال التي لا تستحق عيونها البكاء.
وكتب ناشط متغزلا (لا إله الا الله محمد رسول الله بصوت الممثل فضيل).
رندا الخفجي __ الخرطوم
النيلين
1 التعليقات
محمد السناري
2019/07/22 at 10:13 م (UTC 2) رابط التعليق
الكل يبحث عن الشهرة هذه الأيام…