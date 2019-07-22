النيابة تقرر الإفراج عن مأمون حميدة

قررت نيابة الأراضي الإفراج عن وزير الصحة السابق في الخرطوم مأمون حميدة أمس. ويأتي القرار بحسب مصادر بعد إكتمال تحرياتها ، حول بعض قطع الأراضي التي يمتلكها. وأمرت النيابة إدارة سجن كوبر بإطلاق سراح حميدة فوراً ،
إلا أن إدارة السجون لم تفرج عنه ، بحجة أن قرار إطلاق سراحه وعدد آخر من المعتقلين ينبغي أن يأتي إليهم من المجلس العسكري.
الإنتباهة
3 التعليقات
loway
2019/07/23 at 7:30 ص (UTC 2) رابط التعليق
شر البليه ما يضحك المستشفى بتاعو والجامعه جابها من وين يعني الزول يبقا حرامي عديل علشان تبرؤه وتفرجو عنو والله زمن عجيب ليصدق قول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد “” رواه البخارى
ابو عبدالله
2019/07/23 at 8:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
الله اكبر يحيا العدل رجل ونعم الرجال الاحتفال في سنار.
أبو محمد
2019/07/23 at 9:13 ص (UTC 2) رابط التعليق
السلام عليكم ورحمة الله
أخي الكريم قال رسول اله صلى الله عليه وسلم في رده على معاذ حين سأله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به (( ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ على وُجُوهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ ألْسِنَتِهِمْ؟”
عندما تقول فلان حرامي ستكون خصمه يوم القيامة وستحاسب بما قلت إذا كان كلامك صحيحاً أم خطأ( لأنها غيبة وقد تكون بهتاناً)
نسأل الله الهداية لنا جميعاً
إذا كان حرامي وبرأته النيابة رغم ذلك فسيحاسبه الله هو ومن برأه وأتمنى أن ندع الخلق لخالقه
والله من وراء القصد