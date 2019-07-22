إسماعيل تاج: إذا لم تتحقق المطالب سنكون في مقدمة (الشارع)

قال القيادي بالحرية والتغيير إسماعيل تاج أمس أثناء ندوة سياسية أقامتها قوى الحرية والتغيير بمدينة (ألتي) بحسب الإنتباهة إن الشباب هم الذين بدأوا الثورة وهم يعولون عليهم خلال المرحلة المقبلة، وأن المكتسبات الثورية لم تأت ببساطة وانما كانت نتيجة عمل متراكم، هنالك تحديات كبيرة تواجه ما تبقى من اتفاق سياسي، وأنها تحتاج الى تضحيات، واستدرك
قائلاً: (الشباب واقفين قنا)، وإذا لم يتم الاتفاق فسيجدوننا في مقدمة الشارع، وذكر أنهم لن يتنازلوا عن التضحيات التي قدمها الشهداء، مشيراً الى أنه تم تحويل الساحة الخضراء الى ساحة الحرية، وستسمى أعظم المؤسسات بأسمائهم.
كوش نيوز
3 التعليقات
ابوعبدالله
2019/07/23 at 8:57 ص (UTC 2) رابط التعليق
هلا هلا ابو شعيرات كانه متسلفهم من حبوبته قال بنطلع الشارع انتو لما فض الاعتصام كنتو في بيوتكم قاعدين حاضنين القنوات.هسع تقول لو فرضنا ما سوف نخرج ياكم ناس البارده
بكر شالا
2019/07/23 at 10:26 م (UTC 2) رابط التعليق
هو قول النافقين عينه(كئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون * لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون)
وقول ابليس يوم بدر كما في الاية(وإذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني برئ منكم اني اراى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب)
ديدن المنافقين الفرار (وقت الحارة )وتقدم الصفوف عند المغنم والا( وينكم لما كتمت ) الاكيد انكم لم تكونوا موجودين ساعتئذ والا كيف تفسرون انكم (معشر القادة)جميعا (سالمين تامين ) ليس بينكم قتيل او جريح او مفقود
لكن العتب ما عليكم العتب على القطيع السايقنو
بكر شالا
2019/07/23 at 10:30 م (UTC 2) رابط التعليق
تصحيح الخطأ في بداية الاية الاولى(لئن اخرجتم)