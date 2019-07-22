رئيس المجلس العسكري الانتقالي يصدر قراراً بمنع تصدير إناث المواشي

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي اليوم قراراً منع بموجبه تصدير إناث المواشي الحية بكل أنواعها (ضان/ ماعز/ إبل/ أبقار/ أخرى) إلى خارج البلاد من كافة المحاجر البيطرية بالسودان.
ومنع القرار أيضاً تصدير أو نقل العينات المعملية والجينات الوراثية أو الاجنة لاناث المواشي بكل أنواعها (ضان/ ماعز/ إبل/ أبقار/ أخرى) إلى خارج السودان.
وفيما يلي تورد سونا نص القرار :
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
قرارات المجلس العسكري الانتقالي
قرار رقم (285) لسنة 2019م
رئيس المجلس العسكري الانتقالي
بعد الاطلاع على المرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2019م وعملاً بأحكام المادة (2/س) من المرسوم الدستوري رقم (8) أصدر القرار الاتي نصه
منع تصدير
يمنع تصدير إناث المواشي الحية بكل أنواعها (ضان / ماعز/ إبل/ أبقار/ أخرى) إلى خارج البلاد من كافة المحاجر البيطرية بالسودان.
يمنع تصدير أو نقل العينات المعملية والجينات الوراثية أو الاجنة لاناث المواشي بكل أنواعها (ضان/ ماعز/ إبل/ أبقار/ أخرى) إلى خارج السودان.
يسري هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه. على الجهات المختصة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن عشر من شهر ذو القعدة 1440 هـ الموافق اليوم الحادي والعشرون من شهر يوليو 2019م
الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن
رئيس المجلس العسكري الانتقالي
السودانى