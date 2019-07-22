بيان للناطق الرسمي لجهاز الأمن والمخابرات على خلفية بيان لجنة الأطباء المركزية

اصدر الناطق الرسمى لجهاز الامن والمخابرات الوطنى بيانا على خلفية بيان صدر عن لجنة الأطباء المركزية تم نشرة بالصحف ومواقع التواصل الإجتماعي خبراً عن مقتل مواطن بمكاتب الجهاز بمدينة الدلنج بجنوب كردفان بعد إعتقاله ثلاثة أيام وتعذيبه وعلى فرضية هذا الإفتراض الذي إفترضته هذه اللجنة أطلقت غرضها من البيان الكاذب وهو أن ممارسات الجهاز مازالت تحصد أرواح المواطنين بطرق غير قانونية.
وينفي جهاز الأمن و المخابرات الوطني صحة ماجاء في بيان لجنة الأطباء المزعومة و يؤكد أن المذكور في البيان “حسن شرف الدين” هو ليس مواطناً مدنياً و إنما نظامي يتبع لقوة نظامية معروفة وأنه لم يكن معتقلاً بمكاتب الجهاز بالدلنج ولا علاقة للجهاز به.
ويثبت البيان الصادر عن لجنة الأطباء المركزية حجم الإستهداف الذي يتعرض له الجهاز والكذب الممنهج الذي يتم من خلاله تضليل الرأي العام وبث الشائعات وتمرير الأجندات السياسية الرخيصة لضرب أمن وإستقرار الوطن عبر إستهداف منظومته الأمنية.
يحتفظ الجهاز بحقه في إتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحسم هذه الأنشطة السالبة والمضرة والتي إتخذتها مثل هذه الواجهة الحزبية وسيلة لخدمة أجندات لن تخدمها الحقيقة و إنما يخدمها الكذب.
ويترحم الجهاز على المرحوم و يسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله و ذويه و زملائه الصبر و حسن العزاء.
مما يجدر ذكره ان الشخص المعني ويدعي احمد حسن شرف الدين يتبع للواء 54 الدلنج.
الخرطوم 22-7-2019(سونا)