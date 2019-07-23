“العدل والمساواة” تتلقى اعتذاراً رسمياً من إثيوبيا عن حادثة الإبعاد

أكد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم تلقي حركته اعتذاراً رسمياً من الحكومة الإثيوبية عن حادثة إبعاد وفد الحركة. وشدد جبريل لـ(السوداني) على أهمية تجاوزها ليستمر العمل من أجل السودان.
أديس أبابا: عمرو شعبان
صحيفة السوداني
أكد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم تلقي حركته اعتذاراً رسمياً من الحكومة الإثيوبية عن حادثة إبعاد وفد الحركة. وشدد جبريل لـ(السوداني) على أهمية تجاوزها ليستمر العمل من أجل السودان.
أديس أبابا: عمرو شعبان
صحيفة السوداني
1 التعليقات
عزو
2019/07/23 at 11:22 ص (UTC 2) رابط التعليق
يجب احترام هذا الرجل الخلوق المهذب