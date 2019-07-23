العسكري: مقترح بإنشاء نظام لتحويل الأموال للبلاد دون رسوم

أكدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي أهمية إنشاء نظام لتحويل الأموال للبلاد تحت رقابة بنك السودان المركزي باعتباره من أهم الخطوات المقترحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد.
وأشارت مقترحات قدمتها اللجنة بحسب (وكالة السودان للأنباء) للمعالجة، إلى الشروط الأساسية لتفعيل نظام التحويل وقدرته على إجراء التحويلات بسعر السوق المعمول به في مزادات بيع وشراء العملات بين المستوردين والمصدرين. ويمتاز النظام المقترح عن الحالي المعمول به بعدم وجود رسوم تحويل من المرسل وإلغاء جميع منصرفات تنفيذ التحويلات.
صحيفة السوداني
1 التعليقات
عزو
2019/07/23 at 11:53 ص (UTC 2) رابط التعليق
التحويل بسعر السوق الاسود ولا بسعر البنك ؟؟؟ عشان نوريكم النظام حيفشل ولا ينجح