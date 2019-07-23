مناوي لـ (الإنتباهة): من حقنا المشاركة في السلطة

أكد رئيس الجبهة الثورية أركو مني مناوي، أن المطالبة بالمشاركة في السلطة حق طبيعي. وقطع بأن من حقهم المشاركة في السلطة، داعياً لإشراك النازحين واللاجئين في الحكومة المقبلة.
وشدد مناوي في حوار مع (الإنتباهة) يُنشر بالداخل، على ضرورة إشراك الجميع في الحكومة المقبلة حتى الأحزاب التي شاركت مع النظام البائد إذا لم تكن مجرمة، وأوضح مناوي أن فترة الشهور الستة غير كافية لتحقيق السلام. وفي ذات السياق أقرَّ بوجود صراع محاور بين مكونات قوى التغيير.
الانتباهة
2 التعليقات
Abu Ahmed
2019/07/24 at 8:28 ص (UTC 2) رابط التعليق
الحكومة كفاءات .. تكنوقراط .. لا حزبية ولا جهوية .. لامحاصصات .. والماعاجبوا يبلط البحر
السلام
2019/07/24 at 12:31 م (UTC 2) رابط التعليق
زمن المحاصصات انتهى يا هذا، كفاءات فقط. ورينا اذا كنت كفؤ، إشراك هذا وذاك تاني مافي ولو ماعاجبك اضرب راسك بالحيط. ما تفتكر عشان عندك حركة مسلحة عاوز تفرض رائك، لو اصلا بتقدر تعمل شيء كان عملته في السنين الماضية،، يعني حركاتكم كلها من ورق ولازم تجمع قحت ينتبه لهذه الأشياء.
انصحك بترك المحاصصات وتكوين حزب سياسي وورينا وزنك في الانتخابات القادمة.