ما المشكلة في أن يصبح قائد الدعم السريع رئيساً لجمهورية السودان؟.. الذكاء والبساطة والكاريزما !

لا أذكر أن مقالاً كتبته أثار جدلاً كمقال “الرئيس حميدتي” الذي نُشر بهذه الصحيفة الخميس الماضي ! وكما سبق وقلنا فإن ذلك ربما يؤشر إلى مدى حساسية قضية الاستعلاء العرقي المُبتلى بدائِها بعضنا، وربما يدلل على قيمة وأهمية شخصية السيد “حميدتي” وحضورها وتأثيرها الملموس على المشهد السياسي بالبلاد . والذين قرأوا المقال برويّة وهدوء يعلمون أننا لم نرشّح الرجل للرئاسة وإنما فقط طرحنا بشفافية وصراحة سؤالاً مفتاحياً يقول : ما المشكلة في أن يصبح قائد الدعم السريع رئيساً لجمهورية السودان؟
لم تنقطع الاتصالات والرسائل حيث نشرنا بعضها ونفسح اليوم المساحة لعددٍ منها، كل قارئٍ يُعبِّر عن رأيه، بعضهم يُعبِّر بانفعال شديد لا تعكسه الحروف، لكن قبل ذلك نشير لمقال الأخ محمد عبد الماجد المنشور يوم أمس الأول والذي طرح من خلاله وجهة نظره وهي محل احترامنا بالتأكيد، بيد أن محمد حاول تشتيت الكرة مع التحايل على الحكام “القراء” وذلك بتعليقه على مقالنا بنظام المقاطع والحواشي بعيداً عن وحدة النص وروحه، و”زاد الطين بِلّة” بقفزه وتساؤله “المريب” عن السيد البرهان ولماذا لم نتحدث عنه كما فعلنا مع حميدتي ؟! الإجابة واضحة وغير غائبة عن صديقي لكن سؤاله ليس مقصوداً لذاته بل لمرامٍ مرتبطة بخلفيته اليسارية .
“الفريق أول محمد حمدان “حميدتي” رجل بسيط وخطابه تلقائي مفهوم لعامة الناس .. هذا الرجل له تأييد وقبول واسع لأنه رجل عملي وهميم .. حميدتي أظهر وطنية افتقدناها منذ زمن طويل .. شدني ذكاؤه وعفويته ووضوحه وحسمه الذي لولاه لسالت الدماء أنهاراً .. من الواضح أن حميدتي قائد مخلص غيور على وطنه .. يعجبني حميدتي بحديثه الواضح وشخصيته التي تعبر عن كل أهل السودان .. لماذا الظلم في حق رجل وطني شجاع وفارس لا يشق له غبار ؟ .. البلد محتاجة لأمثال حميدتي من أصحاب الإرادة والعزم” هذا ملخص ثماني رسائل بتوقيع : صالح عبد الله 0916043338 / عبد القادر بله الطيب “أبو قوتة” / نور الدين “الدامر – 0918358598” / الطيب خوجلي “سكر سنار – قرية بسوط” / محمد سليمان 0918858476 / صاحب الرقم 0915852679 / محمود البلولة 0926362150 / علي أحمد زكريا .
صاحب الرقم 0906027412 قال إن قوات الدعم السريع هي الضامن للثورة ولا نكران لدورها، لكن انتشارهم في العاصمة خطر لوجود متفلتين بينهم” . قارئ آخر هاتفني وتحدث طويلاً عن أن الدعم السريع مليشيا قبلية بحتة وتراتبيتها قبلية، وبالتالي فهي لا تمثله . أما صاحب الرقم 0911708717 فرأى أن المقال عبّر عن كبد الحقيقة” تماماً وأن “البلد بحموها رجالها ونحن فخورون بحميدتي” .. وأقولُ لمن زعم أن الدعم السريع مليشيا قبلية أن تلك محض اتهامات زائفة، تكذبها تركيبة “قدس” تضم رجالاً من مختلف الإثنيات السودانية .
القارئ صاحب الرقم 0909503400 قال إن القضية الأهم كيف يُحكم السودان وليس من يحكم السودان” ونقول له لا خلاف على ذلك . صاحب الرقم 0096894265640 فقال أن كثيرين يتوارون خلف عنصريتهم بترديد أن حميدتي غير مؤهل أكاديمياً وفات عليهم أن الذكاء والبساطة والكاريزما للقائد أهم من المعرفة الأكاديمية”. أما صاحب الرقم 0124302060 فقال : “لا ينكر دور الدعم السريع في التغيير إلا أصحاب المصالح الضيقة ، مرحباً بحميدتي رئيساً ولو بعد حين” .
ولا يزال بطرفنا عدد كبير من الرسائل فصبراً، ونرجو أن تصلنا رسائلكم كتابة مع الاختصار ما أمك. (0912392489)
محمد حامد تبيدي
الصيحة