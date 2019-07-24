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سياسية

2019/07/24

2019/07/24


المهنيين : الثورة المضادة تحاول زراعة اليأس في نفوس المواطنين


تجمع المهنين

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نظم عشرات من المهنيين أمس وقفة إحتجاجية أمام مقر تجمع المهنيين في الخرطوم ، إعتراضاً على ماأثير بشأن إستلامه أموالاً أدت الي الفساد .

وقال القيادي بالتجمع جعفر حسن في حديثه مع المحتجين ، إن إتهامهم بإستلام أموال من الداخل والخارج بهدف الدعم يبقى سابق لأوانه ، لجهة أن الحديث عن فساد التجمع لن يحن بعد .

وأضاف إتهام التجمع بالفساد غير سليم في الوقت الراهن لأنه لم يمثل بعد في هياكل الحكم .

وفي ذات الإتجاه ، أوضح المتحدث بإسم التجمع إسماعيل التاج ، أن الثورة المضادة تحاول بكل قوة على زراعة اليأس في نفوس المواطنين ، وتابع الثورة ماضية في تحقيق أهداف ، تطلعاتها ، وغاياتها ، وستستمر حتى إذا جاءت الحكومة المدنية ، ولن نتوقف إلا حال تحقيق المطالب التي جاءت من أجلها .

وبحسب صيفة آخر لحظة ، أكد التاج أن التجمع يمضي بقوة في قيادة الثورة والمفاوضات ، مؤكداً خلال حديثه للمحتجين أن التجمع سيكون واضحاً مع الجميع حال فشله في المهمة التي جاءت من أجلها الثورة .

الخرطوم ( كوش نيوز )

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1 التعليقات

      1. 1
        عمر عبد المجيد الحسن

        2019/07/24 at 1:41 م (UTC 2) رابط التعليق

        ساهلة جدا
        اي حاجة تفشلوا فيها قولوا ده من الثورة المضادة و الدولة العميقة.. شماعة قوية

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