المهنيين : الثورة المضادة تحاول زراعة اليأس في نفوس المواطنين

نظم عشرات من المهنيين أمس وقفة إحتجاجية أمام مقر تجمع المهنيين في الخرطوم ، إعتراضاً على ماأثير بشأن إستلامه أموالاً أدت الي الفساد .
وقال القيادي بالتجمع جعفر حسن في حديثه مع المحتجين ، إن إتهامهم بإستلام أموال من الداخل والخارج بهدف الدعم يبقى سابق لأوانه ، لجهة أن الحديث عن فساد التجمع لن يحن بعد .
وأضاف إتهام التجمع بالفساد غير سليم في الوقت الراهن لأنه لم يمثل بعد في هياكل الحكم .
وفي ذات الإتجاه ، أوضح المتحدث بإسم التجمع إسماعيل التاج ، أن الثورة المضادة تحاول بكل قوة على زراعة اليأس في نفوس المواطنين ، وتابع الثورة ماضية في تحقيق أهداف ، تطلعاتها ، وغاياتها ، وستستمر حتى إذا جاءت الحكومة المدنية ، ولن نتوقف إلا حال تحقيق المطالب التي جاءت من أجلها .
وبحسب صيفة آخر لحظة ، أكد التاج أن التجمع يمضي بقوة في قيادة الثورة والمفاوضات ، مؤكداً خلال حديثه للمحتجين أن التجمع سيكون واضحاً مع الجميع حال فشله في المهمة التي جاءت من أجلها الثورة .
الخرطوم ( كوش نيوز )
1 التعليقات
عمر عبد المجيد الحسن
2019/07/24 at 1:41 م (UTC 2) رابط التعليق
ساهلة جدا
اي حاجة تفشلوا فيها قولوا ده من الثورة المضادة و الدولة العميقة.. شماعة قوية