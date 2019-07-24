اكتمال الترتيبات لإفتتاح سدي أعالي عطبرة وستيت

أكد المهندس مصطفى حسين نائب المدير العام، مدير الإدارة العامة للمشروعات بوحدة تنفيذ السدود، انتهاء كافة الأعمال في مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت وجاهزية المشروع للافتتاح خلال الأيام القادمة.
وأبان أنه قد تم تكوين لجنة عليا للافتتاح تضم كافة الشركاء لجهة أهمية المشروع وقوميته، وأشار إلى أن الدعوة ستوجه للصناديق العربية وكافة الدول الصديقة والشقيقة التي ساهمت في إنجاز المشروع، منوهاً إلى أن اللجان المتخصصة للاحتفال باشرت مهامها على أرض المشروع، مجدداً دعوة الأجهزة الإعلامية كافة للتبشير بالمشروع الذي يدار الآن بكفاءات سودانية خالصة.
وأشار حسين إلى أن ممثلاً للجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري زار موقع المشروع واطمأن على جاهزية كافة مكوناته من أعمال ترابية وخرسانية وهايدروميكانيكية، بجانب محطة التوليد والخط الناقل للكهرباء الممتد من المحطة إلى الشبكة القومية.
وقال إن المشروع أحدث نقلة نوعية للمواطنين من خلال تحسين الخدمات، فضلاً عن مساهمة المشروع في إعادة مشروع حلفا الجديدة الزراعي إلى مساره الصحيح للوصول إلى ري كافة المساحة التصميمية، بجانب توفر مياه ري مشروع أعالي عطبرة الزراعي المقترح وتنفيذ مشروع الحل الجذري لتوفير مياه الشرب لمدينة القضارف، والذي شارف على الاكتمال ليصبح حقيقة ماثلة. وقال (سنعمل على مواصلة العطاء بتنفيذ مشروعات السدود والري المقترحة والتي تم إكمال العمل التحضيري لها).
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