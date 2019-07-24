اعتقال بكري حسن صالح

اعتقلت الاستخبارات العسكرية في السودان النائب الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح ضمن حملة اعتقالات طالت عدد من الضباط ورموز الحكومة بسبب محاولة انقلابية.
واليوم”الأربعاء”، اعتقل المجلس العسكري ضباط رفيعي المستوى وقيادات إسلامية من رموز النظام السابق للتحقيق معهم بعد أنّ ظبطت بحوزتهم أدّلة قال مصدر عسكري إنها تشير لانقلابٍ.
وشملت قائمة المعتقلين كلاً من رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، فضلاً عن القياديان علي كرتي والزبير أحمد الحسن، بجانب كمال عبد اللطيف.
ومنذ عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من الجكم، أعلن المجلس العسكري عن إحباطه لعديد من المحاولات الانقلابية بعد توصّله إلى اتفاقٍ مع قوى الحرية والتغيير على تقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات.
باج نيوز