الاتحاد الأفريقي: استئناف التفاوض بين العسكري والتغيير بالسبت

اصدر ممثل الاتحاد الافريقي لدي السودان بيانا اكد فيه استئناف التفاوض في اطار لجنة التفاوض الممثلة للمجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يوم السبت المقبل بالخرطوم لدراسة الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي.
وقال البيان الذي يحمل توقيع السفير محمد بلعيش، الممثل الدائم للاتحاد الافريقي لدى السودان، ان الهدف من استئناف اجتماعات اللجنة هو دراسة الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة في الحرية والتغيير والديمقراطية وبناء الاقتصاد ومحاربة الهشاشة والاقصاء.
وفيما يلي تورد وكالة السودان للأنباء نص البيان كاملاً:
“تود الوساطة الإفريقية اطلاع الرأي العام السوداني والدولي على أن لجنة التفاوض الممثلة للمجلس العسكري الانتقالي ولقوي الحرية والتغيير ستستانف عملها يوم السبت الموافق ٢٧ يوليو الجاري؛ وذلك لدراسة الوثيقة الدستورية والتحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة في الحرية والتغيير والديمقراطية وبناء الاقتصاد ومحاربة الهشاشة والاقصاء.
السفير محمد بلعيش
الممثل الدائم للاتحاد الافريقي لدى السودان”