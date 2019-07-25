فتاة ثانوي تختلق قصة خطفها واغتصابها للزواج من صديق والدها

استغاثت «دلال»، 17 سنة، بقسم شرطة أول الشيخ زايد، برجال الشرطة، وأبلغتهم بأنها أثناء سيرها بمحيط سكنها، فوجئت بقيام 3 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي باصطحابها بالقوة، والتوجه بها إلى مكان مجهول والتعدى عليها حتى سقطت مغمى عليها.
وقالت الطالبة بالصف الأول الثانوي، في بلاغها: «إنها بعد أن أفاقت وجدت نفسها داخل قطعة أرض فضاء، ومن بعدها توجهت مسرعة إلى الشرطة طلبًا للمساعدة».
بداية الواقعة، ببلاغ لقسم شرطة أول الشيخ زايد، من «دلال»، 17 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، ومقيمة بطريق الأبيض بأرض اللواء العجوزة، أنها حال سيرها بمحيط سكنها، قام ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة سوداء ملاكي، باصطحابها عنوة والتوجه بها إلى غرفة غير معلومة بدائره القسم، والتعدي عليها جنسيًا، حتى سقطت مغشيا عليها، وعقب إفاقتها وجدت نفسها داخل قطعة أرض فضاء بجوار الحديقة المركزيه بالحي.
بالفحص والتحرى وجمع المعلومات، تبين عدم صحة أقولها، وأنها تربطها علاقة غير شرعية منذ ثلاث سنوات بـ«شريف»، 47 عاما، صديق والدها، ومقيم بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وتعددت بينهما اللقاءات الجنسية.
بمواجهة الطالبة، اعترفت باختلاقها الواقعة لاتفاقها مع المذكور أن يتقدم للزواج منها بدافع التستر عليها.
وتمكنت قوات الأمن من ضبطه، وبمناقشته اعترف باتفاقه مع المبلغة على اختلاق الواقعة حتى يتمكن من الزواج منها، وحضر والدها واتهم المذكور بالتعدي الجنسي على كريمته.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيق.
المصري اليوم