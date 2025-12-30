إدارة مكافحة المخدرات ولاية سنار تضبط عدد (800000) حبة ترامادول

إنجاز تلو إنجاز هذا ماتقوم به إدارة مكافحة المخدرات ولاية سنار في ختام العام 2025

حيث تمكنت إدارة المخدرات من ضبط عدد ( 800000) حبة ترامادول وتعود تفاصيل الضبطية وفقا لمتابعات المكتب الصحفي للشرطة الي توفر معلومات لفريق الميدان تفيد بأن هنالك كمية من الحبوب المخدره مهربة من دولة مجاورة عبر منطقة المزموم والقربين وعدد من القرى وبعد الرصد والمتابعة الدقيقة وتكثيف الجهود تم ضبط المعروضات بكبري ود العايس

وأن هذا الجهد المقدر تم بتعاون أفراد المكافحة ولاية سنار وفريق ميداني مختص من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجهاز المخابرات العامة والعمل الخاص و الفرقه (17) مشاة.