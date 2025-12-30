جرائم وحوادث
إدارة مكافحة المخدرات ولاية سنار تضبط عدد (800000) حبة ترامادول
إنجاز تلو إنجاز هذا ماتقوم به إدارة مكافحة المخدرات ولاية سنار في ختام العام 2025
حيث تمكنت إدارة المخدرات من ضبط عدد ( 800000) حبة ترامادول وتعود تفاصيل الضبطية وفقا لمتابعات المكتب الصحفي للشرطة الي توفر معلومات لفريق الميدان تفيد بأن هنالك كمية من الحبوب المخدره مهربة من دولة مجاورة عبر منطقة المزموم والقربين وعدد من القرى وبعد الرصد والمتابعة الدقيقة وتكثيف الجهود تم ضبط المعروضات بكبري ود العايس
وأن هذا الجهد المقدر تم بتعاون أفراد المكافحة ولاية سنار وفريق ميداني مختص من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجهاز المخابرات العامة والعمل الخاص و الفرقه (17) مشاة.
وأفاد المقدم شرطة/ السر محي الدين عباس مدير إدارة مكافحة المخدرات ولاية سنار بأن هذا العمل تم بمجهودات أفراد المكافحة و القوات النظامية الأخرى معلنا بتكثيف الجهود من أجل مكافحة ومحاربة الجريمة والمجرمين .
ومن جانبه أشاد اللواء شرطة عبداللطيف بلام مدير شرطة ولاية سنار في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة بدور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة مكافحة المخدرات بالولاية في محاربة الجريمة ومهنية افراد المكافحة في التعامل مع هذه الجرائم .
كما هنأ وزير وزارة الصحة الإتحادي البروفيسور/ هيثم محمد إبراهيم الذي كان حضورا إدارة مكافحة المخدرات والفريق الميداني علي هذا الإنجاز المقدر معددا الأضرار التي تسببها هذه السموم وأثرها السلبي علي المجتمع.
من جانبه ثمن الزبير حسن السيد والي ولاية سنار دور الشرطة بصورة عامة ومجهودات إدارة مكافحة المخدرات بصورة خاصة في محاربة الجريمة وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون مهنئا القوة بهذا الإنجاز الذي يعتبر وسام علي صدر الإدارة .
المكتب الصحفي للشرطة