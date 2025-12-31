كلب يعقر مدرسة داخل النادي الأهلي.. والمصابة تتهم الإدارة بالإهمال

تعرضت مدرسة لعقر كلب داخل فرع النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد، وحررت محضرا اتهمت فيه إدارة النادي بالإهمال والتقصير ما تسبب في إصابتها.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة ثان الشيخ زايد بتعرض مدرسة لعقر كلب داخل النادي الأهلي، وحررت المدرسة محضرا بقسم الشرطة بتعرضها لعقر كلب ضال داخل النادى، وتسبب العقر فى إصابتها بجرح قطعى عميق بالساق اليمنى وتورم.

وتضمن المحضر اتهام إدارة النادى الأهلى بالإهمال والتقصير، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

صدى البلد